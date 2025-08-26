terça-feira, 26 agosto 2025
VR: Subprefeitura do Santo Agostinho atende mais de mil pessoas no primeiro mês

Espaço reúne serviços essenciais e deve receber, em breve, unidades do Sine e Detran

by adrielly ribeiro

Foto: Divulgação – PMVR

Volta Redonda – A Subprefeitura do Santo Agostinho completou um mês de funcionamento em agosto com mais de mil atendimentos realizados. Após passar por modernização, o espaço ganhou acessibilidade e ambientes organizados para abrigar diferentes serviços voltados à população.

“Celebramos nosso primeiro mês de funcionamento e não poderíamos deixar de agradecer a cada morador que confiou no nosso trabalho, sempre com dedicação, respeito e compromisso em atender da melhor forma possível nossa comunidade”, afirmou o subprefeito do Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho.

Dentre os atendimentos realizados estão os postos avançados do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) – com foco no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e dívida ativa –, além de serviços da Fundação Leão XIII, Previdência Social e Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda).

“Em breve, a Subprefeitura do Santo Agostinho passará a contar também com postos do Sine (Sistema Nacional de Emprego) e do Detran, ampliando ainda mais o atendimento à população do bairro e região”, frisou o subprefeito.

Localizada na Rua Jayme Martins, nº 705, a Subprefeitura do Santo Agostinho conta com espaço térreo com acessibilidade, dividido em dez baias para abrigar os serviços à população, e uma sala para a coordenação, além de banheiros feminino, masculino e com acessibilidade. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda até sexta-feira.

