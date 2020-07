Zoo de Volta Redonda será reaberto no dia 17 de julho

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 17:08 horas

Visitação será feita com controle de público e de forma restrita por conta da pandemia da Covid-19

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, esteve no Zoológico Municipal na manhã desta quarta-feira, dia 08, para conferir de perto as melhorias realizadas no local. Ele anunciou que, após o período de reforma geral, iniciado em agosto do ano passado, e as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o zoo vai voltar a receber o público a partir do próximo dia 17 de julho, data do aniversário de 66 anos de Volta Redonda.

As visitas serão agendadas, com controle do número de pessoas e respeitando as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, como o uso de máscara, disponibilização de álcool gel e distanciamento entre as pessoas.

“O início dos agendamentos, por meio de link no site oficial da prefeitura www.voltaredonda.rj.gov.br, será no dia 13 de julho, próxima segunda-feira. Estarão disponíveis 40 vagas para acesso ao zoo no período da manhã e 40 para a parte da tarde, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, a partir do dia 17 de julho”, explicou Samuca, lembrando que logo na entrada do zoológico foi instalado um lavatório para higienização das mãos.

Com o zoológico sem visitantes, Samuca Silva, avaliou as outras intervenções realizadas no local como o novo asfalto das vias, que vai facilitar a mobilidade dentro do zoo, principalmente para cadeirantes e carrinhos de bebê. Além disso, destacou o trabalho de acessibilidade para Pessoas Com Deficiência (PCDs). “O parque infantil foi todo reformado e recebeu brinquedos inclusivos como a gangorra e o balanço para cadeirantes. Os recintos, adaptados para melhorar a qualidade de vida dos animais e facilitar o cambiamento, manejo dos animais pelos tratadores, também ganharam recorte no guarda-corpo para ampliar a visão dos cadeirantes”, citou o prefeito.

Samuca é um entusiasta do Recinto de Imersão, que eleva ao máximo o papel do Zoológico Municipal de aproximar a população da natureza, principalmente as crianças. Dentro do recinto, ele aprovou a sensação de estar ao lado dos animais sem grades e telas entre eles. “Esta reforma tornou o zoo mais moderno, alinhado com os preceitos dos novos zoológicos pelo mundo. Tenho um carinho enorme pelo lugar e tenho certeza que é um sentimento compartilhado por toda população. Não vejo a hora de as pessoas conferirem a renovação do local”, falou.

O secretário de Meio Ambiente, Jadiel Teixeira, acrescentou que, para o Recinto de Imersão, foram trazidos animais exóticos de criadouros certificados que passaram por um período de quarentena no zoo para adaptação. “O local abriga aves como hagapornes, calopsitas, faisões, marrecos mandarim, gansos egípcios, periquitos e pavões; e répteis como tartarugas e jabotis”, contou Jadiel, explicando que o espaço, de 750 m², é todo telado e tem duas salas com três portas para que as pessoas possam entrar sem que as aves escapem.

Entre as regras para entrar no recinto estão: a visita será sempre acompanhada de um monitor, o número de pessoas por imersão é limitado, não pode entrar com bolsa e nem portando comida, não é permitido uso de flash para fotos e também será controlado o barulho. “É importante ressaltar que há um circuito pré-determinado, com guarda-corpo, para os visitantes percorrerem”, avisou o secretário, lembrando que o Recinto de Imersão também é adaptado para cadeirantes.

O Zoológico de Volta Redonda recebeu investimento de mais de R$ 700 mil na estrutura do espaço. Além do Recinto de Imersão, os visitantes podem utilizar os novos pedalinhos e o totem “Eu Amo VR”, instalado logo na entrada. O zoo funciona na Rua 93-C, na Vila Santa Cecília, e abriga mais de 300 animais de 100 espécies diferentes.