Zoo reabilita animais que são devolvidos à natureza

Matéria publicada em 19 de abril de 2020, 13:07 horas

Volta Redonda – Dados do Zoológico Municipal, apontam que cerca de 75% dos animais que chegam ao local conseguem ser devolvidos à natureza. Os animais, geralmente chegam á unidade, após sofreram sequelas graves (cegueira, aves com amputação de asa, papagaios que pedem café, etc.) e precisam ser tratados antes de serem reinseridos ao meio ambiente natural. Há ainda o tratamento para animais com sequelas psicológicas, onde indivíduos criam dependência de humanos, acostumando os animais a permanecerem em cativeiros. As ações desenvolvidas pelo projeto Reabilitação de Animais Silvestres (RAS), são realizadas em parceria com o setor de Medicina Veterinária do Zoo.

– Os animais chegam de diversas formas ao local e a equipe veterinária colabora e aplica técnicas para que possam voltar à natureza. Muito se fala sobre a condição dos bichos, mas poucos sabem que Volta Redonda não compra animais. Todos que hoje estão no zoológico vieram de apreensão ou não puderam voltar a sua vida natural devido a sequelas – explicou o prefeito Samuca Silva.

Boa parte dos animais, ainda segundo técnicos do Zoo, são capturados em meio urbano por agentes da Guarda Municipal Ambiental, Corpo de Bombeiros, outras instituições, além de pessoas e entidades engajadas à causa. O secretário de Meio Ambiente, Maurício Ruiz, destacou que existem casos com menor gravidade – que envolvem filhotes que foram deixados pelos pais em fuga, se tornados órfãos, caíram de seus ninhos ou sofreram tentativa de tráfico – e de maior gravidade.

– O processo de reabilitação varia de espécie para espécie e conforme as necessidades particulares de cada animal. Além dos itens alimentares selecionados, estes também são dispostos de forma mais natural, como frutas inteiras, quando possível ainda em seus ramos, presas vivas para os animais predadores, alimento escondido para apurar o faro, entre outros. Após este período de readaptação, é iniciado o estudo acerca do destino desses indivíduos, onde é de fundamental importância que o espaço pretendido tenha oferta suficiente de alimento, que a espécie já seja de ocorrência no local, que a área tenha o mínimo de proteção, entre outras necessidades – explicou Almir Folly, responsável pela Biologia do Zoo.