A primeira observação do James Webb

Matéria publicada em 1 de fevereiro de 2022, 14:38 horas

Supertelescópio já está pronto para começar suas observações

No momento em que escrevo esta coluna, o telescópio espacial James Webb se encontra no ponto de Lagrange, a mais de 1 milhão e 300 mil quilômetros da Terra. Os técnicos da agência espacial americana Nasa passaram um fim de ano tenso, enquanto a máquina de 10 bilhões de dólares desdobrava lentamente o seu guarda-chuva protetor, do tamanho de uma quadra de tênis. Depois esticaram as cinco membranas plásticas do escudo, que devem proteger o telescópio do calor do Sol. E posicionaram os espelhos primário e secundário. Agora estão prontos para começar a testar a máquina. Seu primeiro alvo será uma estrela na constelação da Ursa Maior, que será usada para calibrar o telescópio.

Ao contrário do famoso telescópio Hubble, que enxerga na luz visível e ultravioleta, o James Webb é um instrumento sensível aos raios infravermelhos. Seu objetivo é observar a formação das primeiras galáxias, há 13 bilhões de anos atrás. Por isso ele precisa enxergar no infravermelho, porque a luz dessas galáxias, que viajou 13 bilhões de anos pelo Universo, foi desviada para os comprimentos de onda mais longos do espectro. Nesse aspecto não é correto dizer que o James Webb é o sucessor do Hubble. Ele é o sucessor do telescópio Spitzer, que também enxergava no infravermelho.

Depois de um mês no espaço o James Webb já tinha assumido a sua configuração final, que parece uma enorme pipa prateada, com uma antena parabólica dourada em cima. Ela contradiz a imagem comum que as pessoas têm de um telescópio, como um tubo com lentes dentro. Na verdade a maioria dos telescópios modernos não usa lentes, e sim espelhos côncavos. E com a sombrinha gigante, o James Webb não precisa de um tubo para protegê-lo da luz indireta. A preocupação maior dos técnicos é protegê-lo do calor. Para ser sensível aos raios infravermelhos das galáxias distantes, ele precisa ser resfriado a temperaturas congelantes.

Segundo os dados da telemetria, transmitidos em tempo real para a Nasa, neste momento a temperatura do James Webb no lado voltado para a sombra, é de 212 graus centígrados abaixo de zero. Com o guarda-chuva protetor todo esticado ela deve se manter assim, abaixo dos 200 graus negativos. Já no lado iluminado pelo Sol, o calor chega a 38 graus.

No dia 29 de janeiro, o James Webb chegou ao seu ponto de estacionamento definitivo. O ponto Lagrange 2, onde as gravidades da Terra, da Lua e do Sol se equilibram. Esse ponto fica a 1,5 milhão de quilômetros do nosso planeta. Por isso tudo precisa funcionar com perfeição, já que se houver algum defeito não será possível enviar astronautas para consertar o Webb, como foi feito várias vezes com o Hubble. O Hubble fica em órbita abaixa, a 600 quilômetros de altura, e era visitado regularmente pelas tripulações do antigo ônibus espacial.

Se tudo correr bem, o James Webb vai mostrar como era o universo 200 milhões de anos depois do Big Bang. A explosão que criou tudo o que conhecemos. Mas nem assim os astrônomos ficarão completamente satisfeitos. Eles já estão projetando os sucessores do James Webb, que devem ser lançados na década de 2030. Um deles será o Luvoir, sigla de Grande Explorador Ótico Ultravioleta, com um escudo de 15 metros de comprimento contra 14 metros do James Webb. O outro é o Explorador de Exo-planetas habitáveis, que vai tentar encontrar outros mundos semelhantes à Terra. O Explorador de Exo-planetas terá um guarda-sol em forma de girassol e deve ser lançado pelo novo foguete SLS.

Por Jorge Luiz Calife