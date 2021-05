Ao infinito e além

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 15:01 horas

Astrônomos sondam os limites do Universo conhecido

Com seus modernos telescópios os astrônomos estão sondando os limites do Universo conhecido. É o caso do professor Noburari Kashikawa, da universidade de Tóquio no Japão. Ele usou o telescópio Keck, no Havaí, para estudar a galáxia mais distante já observada. A GN-z11 que fica a 13,3 bilhões de anos luz. Como o Big Bang, a explosão que criou nosso universo aconteceu há 13,8 bilhões de anos essa galáxia existiu uns 500 milhões de anos depois da formação do Universo. Porque a luz dela levou 13,3 bilhões de anos para chegar até as lentes do Keck. E o que existe além da GN-z11? Além dela estão os limites do universo observável.

Esta é uma pergunta que as pessoas fazem aos astrônomos. O que existe além do Universo? Afinal o Universo se prolonga infinitamente ou existe um limite? Há milhares de anos o homem acreditou que a superfície da Terra era tudo o que existia. Na Idade Média muitas pessoas diziam que a Terra era plana e coberta por um domo de vidro. E além deste domo de vidro ficavam as engrenagens que faziam as estrelas e o Sol se moverem. Existem pessoas que ainda acreditam nisso hoje em dia, mas não vamos nos preocupar com gente que tem medo de encarar a realidade e vive num mundo de fantasia. Esta coluna vai explorar os limites do Universo a partir da astronomia e da cosmologia modernas.

Vamos imaginar que tivéssemos uma nave capaz de viajar pelo espaço e o tempo, como aquela da serie de TV, Cosmos. E partíssemos nesta nave da imaginação para viajar até o fim do Universo. O que encontraríamos? Bem, isso depende de vários fatores, como por exemplo, uma coisa chamada curvatura do espaço-tempo. O tecido do universo, a superfície desse mar de estrelas onde ficam as galáxias é curva. Se ela tiver o que chamamos de curvatura de Rieman, então o Universo é fechado e sem limites. Como a superfície do nosso planeta. Se um viajante percorrer a superfície da Terra, em qualquer direção, ele voltará ao ponto de partida. Se o espaço-tempo tiver uma curvatura de Rieman, então nossa nave voltará ao ponto de partida depois de percorrer todo o Universo.

Outra possibilidade é de que o Universo tenha uma curvatura aberta, ou de Lobachevski, como dizem os matemáticos. E nesse caso ele se expande infinitamente. E nesse caso a viagem da nossa nave imaginária não terminaria nunca. Porque ao chegar aos limites do Universo ela expandiria esses limites criando um novo espaço-tempo. Parece complicado? É por isso que muita gente ainda prefere acreditar na terra plana da Idade Média. Na verdade a coisa é ainda mais complicada. Novas pesquisas, usando a física quântica, sugerem que o espaço e o tempo não são contínuos. Num nível sub-microscópico o tempo é descontínuo. E entre as partículas de espaço-tempo que formam o tecido da realidade podem existir outras linhas de tempo, outros universos paralelos ao nosso.

Alguns cosmólogos, como o prêmio Nobel Kip Thorne, imaginam os segmentos de tempo e espaço como fitas que eles chamam de branas (de membranas) Entre essas branas ficaria o “bulk” uma espécie de hiperespaço onde existem vários universos, várias linhas de tempo espaço separadas. Teoricamente seria possível viajar entre os vários universos usando um túnel espaço-temporal que os físicos (e os autores de ficção científica) chamam de buraco de verme, ou wormhole em inglês. Talvez esses óvnis que os pilotos militares andam perseguindo por aí sejam visitantes de outros universos, viajantes da rede de wormholes que conecta os vários universos.

E assim voltamos a pergunta inicial. O que existe além do Universo? Outros universos.

Jorge Luiz Calife