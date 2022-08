Artemis 1 decola segunda-feira

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 09:04 horas

Super-foguete vai levar a primeira mulher para a Lua em 2025

Segunda-feira que vem, dia 29 de agosto, será uma data decisiva para o programa espacial americano. As 9h33 da manhã decola de Cabo Canaveral o super-foguete SLS, de 98 metros de altura da missão Artemis 1. O programa Artemis 1 pretende enviar a primeira mulher para caminhar na superfície da Lua em 2025. O voo que começa na segunda feita será um teste para a nave, que orbitará a Lua durante 45 dias sem levar tripulantes humanos. Se tudo correr bem a próxima missão, a Artemis 2, no ano que vem, levará quatro astronautas. Duas mulheres e dois homens.

O programa Artemis foi criado pelo presidente Donald Trump e prossegue sob a direção do governo Joe Biden. As autoridades da base de Cabo Canaveral, na Flórida, estão se preparando para receber multidões que devem lotar as praias próximas, para assistir a partida do megafoguete, como a Nasa o esta chamando. Desde 1972 que os astronautas americanos não viajam para a Lua. A última missão lunar foi a Apollo 17. Durante o projeto Apollo, entre 1969 e 1972, doze homens caminharam pela superfície poeirenta da Lua. Mas eram todos brancos, do sexo masculino. Com a missão Artemis será a vez das mulheres e dos afro-americanos.

As missões Apollo costumavam durar uma semana e a nave levava só três dias para chegar na Lua. A Artemis 1 será mais longa. A nave vai orbitar a Lua numa órbita de baixa energia levando sete dias para alcançar nosso satélite natural. E depois vai ficar quase um mês dando voltas em torno da Lua antes de retornar para um pouso de paraquedas no oceano Pacífico.

O primeiro voo com tripulação humana vai depender do sucesso do teste de segunda feira. Há muitas tecnologias novas em jogo. As naves Apollo recebiam sua energia de baterias químicas. Já a capsula Orion, do projeto Artemis, usa painéis solares e tem uma eletrônica toda nova.

A Nasa também vai testar o novo centro de controle de Houston, que foi todo modernizado para as missões do Artemis e esta com um visual bem século 21. A transmissão pela tv da Nasa começa as 8 horas da manhã e poderá ser vista em vários canais do Youtube.

Só o cenário não muda. A Artemis 1 decola da plataforma 39B que foi usada pela Apollo 10 em 1969 e pela missão Skylab em 1973. O cenário é grandioso e forma o porto lunar da ilha Merrit, construído durante o governo do presidente John Kennedy. A base fica cercada por pântanos onde vivem jacarés, flamingos e vários tipos de pássaros aquáticos. A praia mais próxima é a de Cocoa Beach, onde as pessoas devem acampar no domingo para assistir a partida do foguete na manhã de segunda feira. Por medida de segurança ninguém pode ficar a menos de dois quilômetros da plataforma de lançamento.

Se tudo correr bem o foguete SLS vai colocar a nave Orion em órbita da Terra, onde o terceiro estágio será ligado para iniciar a trajetória translunar de sete dias de duração. O retorno a Terra será só no dia 10 de outubro. A bordo da nave viaja o boneco Snoopy, o cachorrinho Beagle criado pelo cartunista Charles Schultz que também foi mascote das missões Apollo há 50 anos.

A nave também leva dez pequenos satélites que serão colocados em órbita lunar e um manequim para medir os efeitos da vibração e da radiação sobre os futuros astronautas. O projeto Artemis é a resposta dos Estados Unidos ao programa lunar da China, que já colocou vários robôs na superfície da Lua e pretende montar uma base tripulada em parceria com a Rússia.

Jorge Luiz Calife