As jornadas da tv e da vida real

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 18:55 horas

Nosso planeta imitou a nave Enterprise na madrugada de terça-feira

O seriado “Jornada nas Estrelas” (Star Trek no original) já completou 50 anos e continua mantendo uma audiência fiel. Os atores que iniciaram a série, no distante ano de 1966, envelheceram, se aposentaram e passaram o bastão para uma nova geração de atores. Que continuam a viver nas telinhas as mesmas aventuras de seus predecessores. Nem mesmo a estrela do seriado, a nave estelar Enterprise, passou incólume por essas cinco décadas. O modelo original também foi aposentado, e se encontra atualmente preservado nos salões do museu Smithsonian em Washington. Um ícone da cultura pop norte-americana, e porque não, mundial. Afinal existem poucos lugares em nosso planeta onde Jornada nas Estrelas nunca tenha sido exibida.

A nova Enterprise, da última incarnação do seriado, é feita com recursos de computação gráfica. Esta mais ágil, mais aerodinâmica e mais colorida do que sua predecessora. Cheia de luzes neon que combinam com as nebulosas coloridas que a nave atravessa na tv. Mas o essencial continua lá. Incluindo os combates com as naves dos extraterrestres malvados, que não querem saber de seres humanos em seu mundo de estrelas brilhantes. A vida imita a arte e vice-versa e o episódio da semana passada criou um elo curioso com um fenômeno da vida real.

Num dos episódios de “Jornada nas Estrelas – Estranhos mundos novos” a Enterprise seguiu no rastro de um cometa. E acabou entrando dentro da cauda do astro nebuloso. E por estranha coincidência a nossa nave espacial da vida real, o pequeno planeta que chamamos de Terra, também entrou no rastro de um cometa, durante a madrugada de terça feira, dia 31 de maio. O cometa em questão é o 73P/Schwassmann-Wachmann 3, que se fragmentou em pedaços há alguns anos atrás. A fragmentação desse cometa deixou uma trilha de resíduos, um rastro de fragmentos que nosso planeta, em sua órbita ao redor do Sol, interceptou na madrugada do dia 31.

Os astrônomos amadores ficaram entusiasmados. Andaram falando que iriamos ter uma tempestade de estrelas cadentes, com mil meteoros por hora no pico, aí por volta das duas horas da manhã. Não aconteceu nada disso. O astrônomo amador norte-americano Don Machholz, que passou a noite acordado, no meio do deserto do Arizona (Desertos estão entre os melhores locais para se observar o céu estrelado), ficou desapontado. No auge do fenômeno ele só conseguiu contar 15 estrelas cadentes a cada hora. Aqui no Brasil, devido às luzes intensas da iluminação pública, pouca gente conseguiu ver alguma coisa.

Mas esses fenômenos, como o recente eclipse total de lua, do dia 15 de maio, nos lembram que existe um universo lá fora, independente dos problemas e misérias terrestres. Um universo cujas maravilhas vão sendo reveladas aos poucos pelos telescópios espaciais, como o Hubble e o James Webb. Mostrando que na vida real, também participamos, querendo ou não, de uma jornada nas estrelas.

Por Jorge Luis Calife