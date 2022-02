E as chuvas chegaram com força

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 16:35 horas

Loucura do clima Provoca geada Em pleno verão

O verão de 2022 esta provocando fenômenos estranhos em todo o país. Esta semana a população de Urupema, em Santa Catariana, acordou com os campos cobertos de geada. O que não costuma acontecer em pleno verão. Segundo as medições das estações meteorológicas locais fez um frio de 3,2 graus centígrados em pleno mês de fevereiro. Já aqui na região sudeste o problema são as chuvas intermináveis. Chove sem parar há mais de duas semanas o que coloca os rios a beira do transbordamento. E aumenta os casos de deslizamentos de encostas, o que costuma provocar vítimas fatais.

Mas o problema não é só aqui do Estado do Rio de Janeiro. O ano começou com um aguaceiro na Bahia que deixou mais de um milhão de desabrigados. E só neste início de fevereiro já tivemos 34 mortos em São Paulo e grandes estragos em Minas Gerais. A temperatura, mesmo aqui no sudeste, tem ficado em torno dos 22 graus centigrados. O povo que achou que podia guardar os casacos e outros agasalhos até o próximo inverno esta sendo obrigado a recorrer as mangas compridas e roupas de lã numa estação que devia ser quente.

Segundo os climatologistas a culpa desse descontrole do clima é do fenômeno La Nina, que provoca um esfriamento das águas do oceano Pacífico, lá na costa do Peru e do Chile. O La Ninã afeta profundamente o clima nos dois lados do maior oceano do planeta Terra. Mudando o clima tanto na Austrália quanto aqui na América do Sul.

O fenômeno facilita a incursão tardia de massas polares, vindas da Antártida. O que não deveria acontecer em pleno verão. Essas massas polares chegam aqui na forma de frentes frias. Como a que esta provocando as chuvas intensas desta semana. Além das massas polares o La Ninã favorece a formação de corredores de umidade, conhecidos como Zacas. Ou zonas de convergência do Atlântico Sul. Foi uma Zaca que provocou as chuvas intensas na Bahia, no mês passado.

Essas zonas de convergência são como rios celestes, trazendo a umidade da floresta amazônica para a região sudeste. Onde ela se condensa em contato com o ar frio que vem do mar e provoca chuvas contínuas. Além disso os meteorologistas lembram que este é o segundo ano consecutivo do La Niña, que não tem dado trégua. Tudo isso, dizem os climatologistas, esta sendo agravado pelo aquecimento global e pelo desmatamento, que tem provocado fenômenos de clima extremo no mundo inteiro. No hemisfério norte, onde agora é o auge do inverno, os Estados Unidos tem enfrentado um frio polar e nevascas tão severas que bloquearam estradas e provocaram o fechamento de aeroportos.

Como previam os estudos sobre a mudança climática global, isso faz com que eventos de clima severo, que antes aconteciam uma vez a cada dez anos, se tornem cada vez mais frequentes. No caso de Minas Gerais, choveu em dois dias o que era esperado para o verão inteiro. O verão já é uma estação chuvosa, mas as chuvas mais intensas costumavam acontecer no início de janeiro e no mês de março. Como diz aquela canção que fala nas “águas de março fechando o verão”. Agora isso mudou e temos uma chuvarada no mês de fevereiro que costumava ser seco e quente.

O jeito é ficar atento e se precaver. Tomando cuidado com as encostas e as construções na margem de rios. Porque as águas vão continuar rolando por um bom tempo.

Por Jorge Luiz Calife