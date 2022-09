O grande vexame da Nasa

Matéria publicada em 31 de agosto de 2022, 22:28 horas

Artemis 1 não decola e decepciona uma multidão de convidados

O palco estava armado para um grande espetáculo, na manhã de segunda feira, dia 29 de agosto. O enorme foguete SLS, de 98 metros de altura, fumegava na plataforma de lançamento 39B de Cabo Canaveral, na Flórida. A vice-presidente Kamala Harris tinha vindo especialmente de Washington para assistir ao primeiro lançamento do bilionário projeto Artemis. E uma multidão acampara na praia de Cocoa Beach, na noite anterior, para ver o foguete decolar rumo a Lua, as 9h30 de manhã.

Mas o foguete de 2 bilhões de dólares não saiu do chão. A contagem regressiva foi interrompida quando faltavam 40 minutos para o lançamento. Devido a um defeito num dos quatro motores RS-25 que impulsionam o primeiro estágio do foguetão. Os RS-25 são motores velhos, reaproveitados do antigo ônibus espacial da Nasa. Eles usam o gás hidrogênio liquefeito, a uma temperatura de 250 graus celsius abaixo de zero, como combustível. Antes que esse líquido super frio seja injetado nos motores eles precisam ser resfriados a esta temperatura, para evitar um choque térmico. E na manhã ensolarada de segunda feira o motor número três permaneceu a uma temperatura de 230 graus negativos e não atingiu os duzentos e cinquenta.

E como o foguete precisa decolar no momento em que a Lua e a Terra estão na posição ideal, a chamada janela de lançamento, o voo de segunda feira foi adiado para o próximo fim de semana. Na terça feira o engenheiro chefe do projeto Artemis, John Honeycutt, disse que o problema deve ser num sensor de temperatura defeituoso. E para mudar esse sensor seria preciso levar o foguete de volta para o hangar, o enorme edifício de montagem vertical. O que levaria a Artmis 1 a perder a próxima janela de lançamento para a Lua, que acontece na próxima sexta-feira e no sábado.

Uma nova tentativa será feita na tarde de sábado. Quando a Lua voltará a se encontrar numa posição adequada para ser interceptada pelo foguete. O problema é que a meteorologia esta prevendo 60% de chance de cair um temporal na Flórida, naquela tarde. O que pode adiar o Artemis 1 para outubro. O ex-senador e astronauta Bill Nelson, atual diretor da Nasa, acha isso normal. Ele lembra que seu voo no ônibus espacial Colúmbia, em 1986, foi adiado quatro vezes por causa de defeitos e mal tempo. E dizendo isso ele toca no calcanhar de Aquiles do projeto SLS. O fato do novo super foguete da Nasa usar tecnologia reaproveitada do velho ônibus espacial.

Qualquer mecânico de garagem, de beira de estrada, vai dizer que se você colocar um motor de carro velho num carro novo estará comprando uma série de problemas. O Sistema de Lançamento Espacial da Nasa já nasceu obsoleto devido a interferência política. Quando o programa do ônibus espacial terminou, em 2010, milhares de funcionários ficaram ameaçados de perder o emprego nas fábricas do complexo aeroespacial norte-americano. E para salvar o emprego desses milhares de eleitores os congressistas exigiram que o novo foguete da Nasa usasse a mesma tecnologia do ônibus espacial. Uma tecnologia criada nos anos de 1970, há mais de cinco décadas.

Por esse motivo os quatro motores principais do “novo” foguete são velhos motores reaproveitados do ônibus espacial. E o resultado foi o fiasco de segunda feira. Eventualmente os problemas serão solucionados e o paquiderme espacial conseguirá seu lugar no céu. Mas esses atrasos devem detonar com o sonho do governo americano, de colocar uma mulher na Lua em 2025.

Jorge Luiz Calife