O infinito, ao vivo e em cores

Matéria publicada em 13 de julho de 2022, 17:34 horas

Presidente Joe Biden revela ao mundo a primeira imagem científica do telescópio James Webb

A Nasa nunca teve tanto prestígio. Em transmissão ao vivo pela internet, direto da Casa Branca em Washington, o presidente norte-americano Joe Biden apresentou ao mundo a primeira imagem científica, colorida, feita pelo super telescópio espacial James Webb. A imagem mostra um aglomerado de galáxias a bilhões de anos-luz de distancia e representa uma fração ínfima de um universo inimaginavelmente grande. Tanta pompa e circunstância se explica, afinal o novo telescópio da agência espacial americana custou 9 bilhões de dólares. Dinheiro pago pelo Tio Sam.

Coisa semelhante não víamos desde que os astronautas da Apollo 11 caminharam pela superfície da Lua, naquela noite de julho de 1969. Acompanhado pela vice-presidente Kamala Harris e pelo diretor da Nasa Bill Nelson, Biden mostrou a foto colorida do Universo e depois pediu que o ex-astronauta explicasse a imagem, acompanhado pelos cientistas do projeto.

A imagem reproduzida aí embaixo levou doze horas e meia para ser registrada pelos sensores do telescópio espacial. Parece muito mas o antigo telecópio Hubble levava semanas para conseguir um resultado semelhante. E com uma resolução bem menor.

A mancha branca, enevoada, no centro da imagem é o aglomerado de galáxias SMACS 0723, que fica a 4,6 bilhões de anos-luz de distancia da Terra. (Um ano-luz é igual a 9,5 trilhões de quilômetros). Sua gravidade é tão poderosa que ele desvia a luz das galáxias ainda mais distantes, que aparecem ao seu redor na foto. Isso produz uns anéis de luz, visíveis na imagem, um fenômeno que foi previsto pela Teoria da Relatividade de Einstein.

Einstein explicou que a gravidade provoca uma distorção, ou dobra, na estrutura do espaço, curvando os raios de luz. É a chamada lente gravitacional. Em torno da SMACS 0723 vemos milhares de galáxias mais distantes, situadas a 13 bilhões de anos-luz. E como a luz dessas galáxias levou 13 bilhões de anos para chegar até aqui, estamos vendo o Universo como ele era há 13 bilhões de anos. Antes da Terra se formar e da vida surgir no nosso planeta. O Big Bang, a explosão que deu origem ao Universo conhecido ocorreu há 13,8 bilhões de anos, de modo que estamos vendo um retrato do Universo na sua juventude.

A imagem é chamada de Primeiro Campo Profundo do James Webb., Ela mostra um trecho do céu equivalente a largura de um grão de areia. O que significa que estamos vendo uma pequena fração de um Universo que contem milhões de galáxias e bilhões de mundos. Mais mundos do que todos os grãos de areia em todas as praias do planeta Terra.

Essa infinidade abre um infinito leque de possibilidades. Estatisticamente, quando você tem um universo tão grande de mundos, tudo pode acontecer em pelo menos algum lugar. Ou seja, tudo o que você imaginar, as possibilidades mais fantásticas, podem ter ocorrido em algum lugar desse oceano de galáxias. Como sonhou uma vez o doutor Who, herói da ficção científica britânica. Chamando sua colega para o trabalho ele disse: “Existem mundos lá fora onde o céu esta em chamas, onde o mar dorme e os rios sonham. Pessoas feitas de fumaça e cidades de música. Em algum lugar há perigo e injustiça e o chá esta esfriando. Vamos embora Ace, temos trabalho a fazer.”

O seriado do doutor Who é de 1965, e seus roteiristas nem imaginavam que um dia teríamos o James Webb para revelar este infinito de possibilidades. Sim, pode haver mundos onde as flores cantam e dragões voam pelo céu. Quem pode dizer que não, quando há bilhões de mundos em milhares de galáxias. Guardem essa data. Segunda feira, 11 de julho de 2022. Quando o infinito se abriu diante de nós e tudo, absolutamente tudo, se tornou possível.

Jorge Luiz Calife