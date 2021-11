O Natal e os 29 dias de terror da Nasa

Matéria publicada em 16 de novembro de 2021, 17:43 horas

Telescópio de 8 bilhões de dólares pode ser o maior fracasso da agência

Os engenheiros e técnicos da agência espacial americana, Nasa, vão passar um Natal e uma virada de ano angustiantes. Vão ser os 29 dias de terror do lançamento do telescópio espacial James Webb. Um engenho que custou 8 bilhões de dólares e que será enviado ao espaço no dia 18 de dezembro por um foguete Ariane 5, disparado da base de Kourou na Guiana Francesa. O James Webb é uma espécie de sucessor bilionário do Hubble, mas tem grandes chances de se transformar no maior fiasco da história da agência espacial americana. Isso porque o lançamento e colocação em órbita do novo telescópio envolvem 300 pontos críticos. E basta um deles falhar para arruinar com todo o projeto.

O James Webb é muito grande, com um espelho facetado de seis metros e meio de largura, contra os 2,4 metros do Hubble. E esse espelho é protegido por uma sombrinha de múltiplas camadas com 21 metros de largura. O problema é que para ir ao espaço, dentro do cone de um foguete, essa geringonça precisa ser dobrada e desdobrada como um enorme origami. Se tudo correr bem, com o lançamento do Ariane 5 no dia 18 de dezembro, essa estrutura toda dobrada será colocada em uma trajetória que a levará ao ponto de Lagrange. É uma região do espaço onde a gravidade da Terra, da Lua e do Sol se equilibram. Esse ponto fica a mais de um milhão de quilômetros da Terra. Fora do alcance das missões tripuladas. O que significa que se alguma coisa sair errado, não será possível enviar astronautas para consertar o telescópio, como foi feito várias vezes com o Hubble.

Depois que sair de dentro do cone do Ariane, o James Webb vai levar duas semanas se desdobrando no espaço. São 178 mecanismos que precisam funcionar com precisão e 300 operações que precisam acontecer com perfeição. Basta uma dobradiça ou uma polia emperrar e o telescópio de 8 bilhões de dólares se transformará em lixo espacial inútil. E no espaço sideral vale uma lei não escrita que diz: Faça tudo o mais simples possível porque tudo o que puder enguiçar enguiça.

Foi o que aconteceu com a sonda Galileu, enviada para estudar o planeta Júpiter, em 1989. Ao contrário de suas antecessoras, as Voyager, a Galileu foi equipada com uma antena parabólica que se fechava como um guarda chuva. Porque a antena, de 4,8 metros de largura, não caberia aberta dentro do compartimento de carga do ônibus espacial que a levou ao espaço. Mas depois que a nave foi lançada a antena travou e não se abriu. A missão só não foi um fracasso total porque os engenheiros conseguiram reprogramar os computadores da nave para enviar os dados e fotografias através de uma antena menor. Mesmo assim muita coisa se perdeu.

No mês passado a Nasa enviou ao espaço a sonda Lucy, para explorar os asteroides troianos. E novamente enfrentou um problema de desdobramento de painéis. Um dos dois painéis solares da sonda não travou depois de desdobrar e até hoje não conseguiram resolver o problema.

O que lembra uma história que aconteceu durante os primeiros anos da corrida espacial. Quando o presidente John Kennedy anunciou, em 1961, que os americanos iam colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta antes do final da década, o premier soviético, Nikita Kruschev intimou seus engenheiros espaciais a fazer o mesmo. Serguei Korolev, que era o principal idealizador do programa espacial soviético, concebeu um meio de colocar um cosmonauta russo na Lua, antes dos americanos. O projeto envolvia dois foguetes gigantescos, dois tipos de naves, robôs e um cosmonauta solitário. Ao examinar o projeto um colega de Korolev disse para o cientista: “Camarada, se tudo isso funcionar você pode começar a acreditar em milagres.” E o projeto fracassou.

É o que esta acontecendo na Nasa atualmente. Se todas as 178 dobraduras do James Webb funcionarem como esperado, será um verdadeiro milagre de Natal.

Jorge Luiz Calife