Segunda-feira tem colisão no espaço

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 19:57 horas

Sonda Dart vai bater na lua do asteroide Didimos em teste de defesa

Na noite de segunda feira, dia 26 de setembro, uma explosão vai acontecer no céu, acima de nossas cabeças. Será o impacto da sonda espacial Dart com uma pequena lua do asteroide Didimos. Mas não se preocupem, o evento acontecerá a 10 milhões de quilômetros da Terra e não será visível a olho nu. Será o primeiro teste de um sistema de defesa destinado a proteger nosso planeta do impacto de asteroides perigosos. Se tudo correr bem a sonda, que é um projétil cinético, vai atingir a lua Dimorfos, que tem 160 metros de largura (O tamanho da pirâmide de Gizé no Egito. Ela orbita o asteroide Didimos, que é um pouco maior, com 780 metros de largura.

Os pesquisadores da Nasa querem ver se o impacto da Dart será capaz de mudar a trajetória da Dimorfos em alguns metros. O que seria suficiente para salvar nosso planeta no futuro, no caso de um asteroide se aproximar de nós num curso de colisão. A Dart será desintegrada pelo impacto, mas imagens da explosão serão transmitidas para a Terra por um satélite europeu, o LICIA, que acompanha a nave americana. Tudo poderá ser assistido ao vivo pela internet através do canal da Nasa no Youtube, que transmitirá imagens da aproximação e do impacto em tempo real, a partir das sete horas da noite de segunda feira.

A Dart foi lançada da Terra por um foguete Falcon 9, da empresa Space X no dia 24 de novembro do ano passado. Ela possui um sistema de propulsão baseado em motores iônicos, que aceleram a nave por meio de descargas de gás xenônio eletrificado. É o mesmo tipo de motor usado pelos caças Tie do Império Galático nos filmes da série Star Wars. Outra ligação do projeto da Nasa com os filmes de ficção científica é o longa metragem “Armagedon”. Onde o herói, interpretado pelo ator Bruce Willis, detona uma bomba nuclear para desviar um asteroide que ameaça destruir nosso planeta.

Na vida real não é necessário uma ação tão dramática quanto no cinema. No lugar de uma bomba nuclear usa-se apenas a força do impacto, a pancada que a sonda, de 610 quilos, vai dar no asteroide ao colidir com ele a uma velocidade de 6,6 quilômetros por segundo. Os cientistas da Nasa calculam que isso será suficiente para mudar a velocidade da pequena lua do asteroide em 0,4 mm/seg, o bastante para alterar sua órbita. No espaço, mesmo uma pequena mudança de velocidade como esta pode alterar a trajetória de um objeto, ao longo de meses, evitando uma colisão futura.

Originalmente imaginava-se que a Dart fosse alcançar seu objetivo somente no mês de outubro. Mas o lançamento da Terra foi tão perfeito que a sonda alcançou o asteroide duas semanas antes do previsto. A ameaça dos asteroides para o futuro da vida na Terra preocupa os cientistas desde a descoberta, no século passado, de uma imensa cratera, no Golfo do México, produzida por um asteroide que caiu em nosso planeta há 75 milhões de anos. Causando um cataclisma que é apontado como uma das causas da extinção dos dinossauros.

E em 1994 um cometa colidiu com o planeta Júpiter produzindo uma bola de fogo do tamanho da Terra. Isso levou pesquisadores de todo o mundo a conceber meios de desviar astros perigosos que se aproximem do nosso mundo. O primeiro teste foi feito em 2005 quando a sonda Deep Impact se chocou com o cometa Tempel 1 provocando uma pequena mudança na órbita do cometa.

Jorge Luiz Calife