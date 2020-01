Confira a programação da semana

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 09:15 horas

Exposições

*“À Flor da Pele/Abstrato Orgânico” – A exposição, com obras assinadas por Pedro Luz, conta com 15 fotografias em que o autor propõe um olhar diferente do público nas imagens. As reproduções são feitas através de um delicado jogo de luz, movimentos e formas femininas. O público pode conferir as fotografias até o dia 31 de janeiro. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, de 10h às 18h, no MAM, localizado na Rua Dr. Cunha Ferreira, no Centro Histórico de Resende. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos.

*“Educação Por Todos os Cantos” – A exposição pode ser conferida até dia 1º de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 18h no Centro Cultural Fundação CSN (Rua Vinte e Um, 402 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda). A entrada é gratuita. Reunindo histórias, memórias, sonhos, transformações e desafios de alunos e ex-alunos da ETPC, a exposição mostra o legado que a instituição de ensino exerceu em suas vidas.

*“Festas de Paraty” – O que são as festas de Paraty se não a emoção, a fé e a alegria da nossa gente estampadas pelas ruas durante alguns dias do ano? Em dezembro a Casa da Cultura inaugurou sua última exposição de 2019 com o tempero desses três ingredientes essenciais. A mostra, que tem entrada gratuita, pode ser conferida até o dia 1º de março, na Casa de Cultura de Paraty, de terça-feira a sábado, das 11h às 19h, e aos domingos, das 15h às 19h.

*“O Retrato do Artista” – A primeira edição de 2020 do projeto ‘Arte na Capa’ de Resende, já está aberta ao público. Em comemoração ao Dia do Fotógrafo, a exposição apresenta capas clássicas de discos de vinil realizadas por fotógrafos brasileiros. A mostra, que pode ser conferida durante todo o mês de janeiro, reúne 28 capas de várias fases e gêneros da Música Popular Brasileira, entre elas a do disco de estreia do grupo “Secos & Molhados”, eleita a melhor capa de um disco brasileiro do século XX. A mostra completa poderá ser conferida visitando o Museu da Imagem e do Som de Resende, que fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. A entrada é gratuita.

*“O Menino de Belém, do Mundo e de Todos Nós: A Infância de Cristo representada através da Arte Sacra” – A mostra pode ser visitada até dia 1º de março de 2020, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h, no Museu de Arte Sacra, em Angra dos Reis. A entrada é gratuita.

*“Resende, memórias de um século que passou” – A mostra reúne imagens e verbetes de ruas, praças, casarios e logradouros de modo a contar a história e o estilo de vida em Resende durante o século XX. A exposição está aberta ao público no Corredor Cultural, no Arquivo Histórico, localizado na sede da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, de segunda a sexta-feira, de 13h às 17h.

*“História de São João Marcos” – A Casa da Cultura Manoel Gonçalves de Souza Portugal apresenta a mostra permanente, que reúne fotos e relatos de antigos moradores sobre a primeira cidade tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, em 1939. Pode ser vista na Sala José Joaquim de Moraes Penna (Praça Fagundes Varela, Centro, Rio Claro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

*“Memória Ferroviária de Resende – Uma viagem ao passado” – A exposição tem caráter permanente e pode ser conferida de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos fins de semana das 9h às 14h, no hall de entrada da antiga Estação Ferroviária, localizada na Praça da Bandeira, também conhecida como Praça do Trenzinho, em Campos Elíseos, Resende.

*“Retratos do Jongo” – A exposição dos fotógrafos Carlos Augusto e Carla Godinho, pode ser conferida no Ponto de Cultura do Jongo de Pinheiral, na Rua Bulhões de Carvalhos, nº 146, Centro. As visitas devem ser agendadas pelo e-mail (creasfjongopinheiral@ig.com.br). Mais informações pelo telefone (24) 97401-9776.

Museu

*“Visitas guiadas ao Museu e Convento São Bernardino de Sena” – Estudantes, turistas e população em geral interessados em realizar visitas guiadas gratuitas aos dois importantes espaços culturais e históricos de Angra dos Reis, devem ligar para o telefone (24) 3369-7589 e agendar o seu horário com Alonso ou Arundo. As visitas no Museu de Arte Sacra acontecem de terça a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, e sábado e domingo das 10h às 13h. Já o Convento de São Bernardino de Sena funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h.