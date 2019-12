Desejo a todos os amigos desta coluna e seus familiares um Feliz Natal

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 07:07 horas

*Quem não preparou nada para realizar a Ceia de Natal, e quer se livrar do forno e fogão, e depois, o mais exaustivo, deixar a cozinha limpa. Tem uma ótima oportunidade.

*O Hotel Bela Vista, está com um diversificadíssimo leque gastronômico de sua tradicional ‘Ceia de Natal’.

*E para o dia seguinte o ‘Almoço do dia 25’. Seu serviço de buffet também faz a diferença.

*Lembrando que em ambas gastronomias a assinatura é do Chef Bruno Moran.

*O empresário Carlos Annechino, vai passar o Natal ao lado de sua Arylia Thomé e do filho Carlos Eduardo, de casa nova, em Penedo.

*Diga-se uma belíssima e enorme residência de veraneio.

*Aproveito para desejar a todos os amigos desta coluna e seus familiares um Feliz Natal.

*Quero agradecer a todas as manifestações de carinho que tenho recebido: mensagens no WhatsApp, e-mails e os ‘regalos’ dos inúmeros amigos. Merci.

*A cooperativa Sicoob Credirochas encerra o ano de 2019 com a previsão de um resultado de R$30 milhões de sobras brutas.

*Estas sobras, também conhecidas como lucro, são distribuídas para todos os cooperados de acordo com o valor das operações ou movimentação financeira realizada por eles.

*O repasse será realizado após as Pré-assembleias e a Assembleia Geral Ordinária, prevista para o primeiro semestre de 2020, em Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo.

*Atualmente, a singular atua nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, nas regiões Sul Fluminense e Serrana, e oferece diversos serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas, com taxas diferenciadas do mercado tradicional.

*”As condições comerciais nos tornam grandes competidores no mercado financeiro atual. Além disso, o resultado de cada agência é devolvido para os cooperados da localidade. Este é um dos grandes diferenciais do cooperativismo, pois fomenta a economia local gerando investimentos, poder de compra e, consequentemente, mais empregos”, explicou a superintendente regional, Giovana Simonaci.

*De acordo com dados do Sistema Cooperativo de Crédito do Brasil (Sicoob), em agosto de 2019, o Sicoob Credirochas atende a 22,7 mil associados e possui 14 agências.

*Os resultados obtidos são de R$511 milhões de depósitos, R$26 milhões de poupança, R$347 milhões de operações de crédito, R$104 milhões de patrimônio líquido, R$645 milhões de ativos, R$60 milhões de capital social.

*O ‘restauranteur’ Fábio Hott, com sua Brasil Itália, em pleno funcionamento nestes dias de festa natalina.

*Seu serviço delivery pronto para atender a clientela.

*Aniversariantes do dia 24: Mônica Cassila Zaidan; Carlos Roberto Ruella Júnior; Ana Paula Durante; Tavinho Sant’Anna; Fabíula Nishitani; Raquel Silva.

*Aniversariantes do dia 25: o empresário Willis Rolim Filho; Yara Forestieri; Guto Ferreira; Silas Ávila Júnior; Messias Teixeira; Natalie de La Puente.

*Aniversariantes do dia 26: Silvana Ferreira; Luciana Costa; Irani Martins; Márcia Cury; Maria Neide de Matos.

A formatura dos alunos Ensino Médio do Interativo ocorreu neste sábado, em Volta Redonda, e reuniu pais, amigos e professores. Antes crianças e hoje jovens da “geração Z”, um meninada linda e maravilhosa que concluiu um ciclo.

Detalhe: em uma das turmas, cinco crianças nascidas em um mesmo condomínio, com as mães grávidas ao mesmo tempo: Luiza Fonseca, Giovana Mendonça, Aurélio Filho, Pedro Henrique e Arthur Vieira. Cresceram juntos e se formaram juntos.