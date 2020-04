Despertando hoje com sua mais nova idade, o empresário Carlos Annechino.

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 07:05 horas

Túnel do Tempo

*Fundação do Bangu Atlético Clube no Rio de Janeiro (1904).

*Um Terremoto abala a cidade norte-americana de San Francisco (1906).

*Síria obtém a sua independência (1946).

*Morre Linda Batista, atriz brasileira (1988).

*Invasão mal sucedida da Baía dos Porcos em Cuba por exilados e mercenários apoiados pela CIA (1961).

*Apollo 13 retorna a Terra (1970).

*Brasil: Massacre de Eldorado dos Carajás (1996).

*Anneli Jäätteenmäki se torna a primeira mulher a exercer o cargo de primeira-ministra na Finlândia (2003).

*Morre Nair Bello, atriz brasileira (2007).

*Morre Lady Laura, mãe do cantor Roberto Carlos (2010).

Zig–Zag

*Hoje: Dia Mundial do Hemofílico, Dia da Cidadania Americana (EUA).

*Este é um momento que devemos nos proteger e somar forças. A Casa das Tortas, leia-se Jô Resino, convida as pessoas a participarem de um ato de solidariedade.

*É simples, troque 1 kg de mantimento não perecível ou 2 sabonetes por uma máscara protetora facial de tecido.

*Várias famílias carentes serão ajudadas com este gesto humanitário.

*Telefone para contato (24) 99833-8017.

Bela Iniciativa

*Em tempos de pandemia de coronavírus (Covid-19) solidariedade é a palavra do momento.

*Pensando nos profissionais da saúde, os professores do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) Laert dos Santos e Luciano Marins estão desenvolvendo um projeto de confecção de protetores faciais em parceria com o Ciep 291 (Dom Martinho Schlude), em Pinheiral.

*Em 2018, a parceria entre o UniFOA e o Ciep foi iniciada.

*Na época, foram capacitados doze alunos pelo professor Renato Viana, através do software da Autodesk, Fusion 360.

*Os alunos aprenderam a manusear o programa, bem como uma impressora 3D adquirida pelo colégio.

*Neste ano, dos doze alunos, três ex-alunos foram novamente qualificados através do professor Laert dos Santos para que continuem a operar os equipamentos com a finalidade de produzir protetores faciais.

*Segundo o professor Luciano Marins, a linha de produção dos protetores se consiste em três fases: um aluno encaminha o material à impressora, o segundo corta os acetatos nos moldes padronizados e o terceiro encaminha e monta o suporte de elástico com espumas para o melhor conforto dos usuários.

*O grupo pretende confeccionar cerca de 20 protetores por semana, que irão ajudar os profissionais de saúde na prevenção do Covid-19.

*Desenvolvendo uma ação anterior, o professor Laert dos Santos já havia produzido cerca de 20 protetores faciais que foram doados ao Hospital Municipal de Pinheiral.

*“A ideia de ajudar os profissionais de saúde surgiu a partir de postagens na internet e de reportagens televisivas. Tendo o material em casa para a produção, entrei em contato com a professora Cláudia Utagawa, docente do curso de Medicina do UniFOA, que nos colocou em comunicação com a secretaria de saúde da cidade para a entrega dos protetores”, explicou Laert.

*Canais de ajuda foram abertos para que a sociedade possa ajudar na continuidade dos projetos.

*O professor Laert dos Santos disponibilizou uma vaquinha online (http://vaka.me/956561) para arrecadar fundos para custear a impressão dos protetores.

*O Ciep 291 também colocou à disposição uma vaquinha online (http://vaka.me/989678).

Mudança de Rumo

*E depois de muitos ‘disse me disse’, já de algum tempo, o presidente Jair Bolsonaro acabou, ontem, dando o ‘tiro de misericórdia’ demitindo o então Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

*Em seu lugar, para ocupar a importante pasta, o oncologista Nelson Teich.

*Vale ressaltar que Mandetta, em toda esta sua brilhante trajetória, não abriu mão, mesmo contra a vontade de Bolsonaro, de fugir ao que determina a Organização Mundial da Saúde, ir pelos caminhos da Ciência, optando pelo isolamento social.

