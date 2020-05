Jacques Brunswick está despertando hoje com sua mais nova idade

Matéria publicada em 14 de maio de 2020, 06:30 horas

Túnel do Tempo

*O físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história (1897).

*Abertura dos II Jogos Olímpicos da Era Moderna em Paris, na França (1900).

*Lina Medina se torna a mais jovem mãe da história de medicina (1939).

*Assinatura do Pacto de Varsóvia (1955).

*Lançamento do laboratório espacial Skylab (1973).

*Inauguração do atual SBT Rio de Janeiro (inicialmente TVS Rio) (1976).

*Morre Rita Hayworth, atriz estadunidense (1987).

*Carlos Menem obtém maioria absoluta dos votos nas eleições presidenciais da Argentina (1989).

*Morre Frank Sinatra, cantor norte-americano (1998).

*Casamento Real de Frederico, Príncipe Herdeiro da Dinamarca e Mary Elizabeth Donaldson (2004).

*Estoura a crise política brasileira conhecida como escândalo do mensalão (2005).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Internet, Dia das Vocações.

*O jornalista Fernando de Barros, recebe, em seu programa ‘Trocando Ideias’, desse sábado, o médico pneumologista e professor universitário Gilmar Alves Zonzin que faz uma panorâmica da Covid-19 e sobre os cuidados que precisamos ter.

*Ainda no programa o jornalista recebe o biomédico e coordenador do curso de Biomedicina na Estácio de Sá, Freedson Serejo, que tira dúvidas sobre os cuidados que devemos ter para evitar esta doença.

*O programa começa às 9h, na rádio FBWEB que pode ser ouvida através do site www.radiofbweb.com.br ou pelo aplicativo Radios Net.

*Quem perder os importantes esclarecimentos pode ouvir domingo no mesmo horário.

*Um assunto que tem levado abordagem e existe algumas controvérsias, merece atenção.

*Em tempos de pandemia é muito comum ter álcool gel dentro do carro.

*No entanto, a prática representa um risco para a saúde se as normas de segurança não forem observadas.

*A combustão espontânea do álcool gel é impossível de acontecer em uma temperatura inferior a 300°C.

*Neste caso, as chances do frasco pegar fogo apenas com o calor do sol são mínimas.

*No entanto, o produto em contato com a parte elétrica do veículo; faíscas; seu uso e na sequência manuseio de acendedores ou isqueiro, são fatores de risco e merecem atenção.

*“É imprescindível a atenção redobrada no transporte de qualquer substância inflamável no interior do veículo. O fato do álcool não entrar em combustão espontânea, não significa que não há riscos. Toda atenção é válida para que não haja nenhum tipo de acidente”, destacou Reinaldo Rocha Franco, gerente da CIVIC Inspeção Veicular.

*A recomendação é que os frascos de álcool gel não fiquem dentro dos carros, o ideal é que estejam nas mochilas ou bolsas.

*A mesma recomendação vale para o álcool líquido que é ainda mais perigoso, pela volatilidade do produto.

*Vale ressaltar que o fogo gerado pelo álcool gel é invisível durante alguns segundos, o que atrapalha o tempo de reação.

*Por isso, é recomendável usar o produto sempre com cuidado e segurança, e isso não vale só para o carro.

Sala Vip

*O ministro da Economia faz previsão de uma queda de 4,7% do PIB este ano.

*O dólar chegou ontem ao patamar de R$ 5,90.

*A entrevista do Ministério da Saúde ontem foi cancelada.

*Havia, inclusive, expectativas da participação do Ministro da Saúde, Nelson Teich.

*A justificativa foi de que o presidente Bolsonaro ainda não havia aprovado plano do Ministério da Saúde.

*Existem analistas políticos que fazem previsão, que ao não estar acompanhando a submissão do presidente da República, Teich está entrando no processo de ‘fritura’.

*Jacques Brunswick, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Respeitando os tempos atuais em tempo de covid-19, só irá ganhar pessoalmente os abraços e beijos de sua bem amada, Carla de Almeida.

*Mas, os inúmeros amigos não irão desistir, vão utilizar todos os meios possíveis de comunicação para deixarem suas mensagens, via smartphone, Instagram, WhatsApp, Messenger, e e-mails.

*Quem também desperta com sua mais recente idade é o empresário Leonardo Chokyu.

*Os primeiros abraços e beijos partem de sua amada, Paula Senra Chokyu.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário Hilton Alexandre Alves; Catherine Tenório Silva; Cássia Dantas; o engenheiro Ângelo Almeida; Hugo Valente; Sandra Silva; Eduardo Moura; Andréa Diniz Vaz; Elenice Gonçalves; Michele Mendonça; Otávio Mithidiere.