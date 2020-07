Martha Rocha ajudou a construir um Brasil mais orgulhoso de si mesmo

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 06:30 horas



Divina

Musa

“Ela foi protagonista dos famosos anos dourados – e daquela época virou símbolo, memória, marca registrada.

Martha Rocha, a eterna miss, a divina baiana de olhos azuis- turquesa, se transformou em musa de um país – e, por muito mais do que um verão, permaneceu como imagem de anos mais otimistas e felizes.

O Brasil tinha esperança de ser uma grande potência mundial – Martha era o orgulho da raça.

Em torno dela foi se criando o mito de um futuro exuberante, belo e possível com as mulheres desse país.

Estávamos nos anos 50.

E Martha despertou paixões, colecionou amores e sonhos, como personagem de uma das grandes aventuras que o Brasil viveu.

A trajetória de Martha Rocha foi acompanhada pelas revistas e jornais, ao longo de anos, como se o país assistisse ao filme de uma vida – que também pertencia a ele”.

Parte do texto da jornalista Isa Pessoa, mentora do livro ‘Martha Rocha uma biografia’.

Senhora

do Destino

*Depois dos 70 anos, Martha enfrentou um câncer e para se recuperar através de tratamento médico, veio viver com o filho em Volta Redonda.

*A ideia de permanecer na cidade chegou junto com a descoberta do talento artístico para a pintura.

*“Costumo dizer que tenho o mar, as rochas, tudo dentro de mim”.

*Se dependesse de sua vontade, Martha Rocha, teria passado até o fim de seus dias, em Volta Redonda.

*Cidade que amou mais do que nunca, e deixou aqui inúmeras amizades.

*Sem é claro, desconsiderar, Salvador, sua cidade natal e o Rio de Janeiro, onde passou grande parte de sua existência.

*Devido o avançar da idade, e com a transferência de seu filho para a cidade de Niterói, Martha foi para mais perto de seu porto seguro.

*Ao contrário daqui, ela acabou fazendo seu isolamento.

*Somente saía de sua residência para consultas médicas e idas a supermercados.

*Declinava os inúmeros convites que ainda continuou recebendo da sociedade carioca.

*Entrevistas então, nem pensar.

*Como referência de minha amizade com ela, recebia inúmeras solicitações para ser o seu porta voz.

*Foram ligações das produções do Gugu (ele queria ir até seu apartamento), da mesma forma o comunicador Geraldo, também iria em loco.

*Os convites dos bailes do Copacabana Palace, também sempre estiveram de portas abertas para Martha.

*Várias revistas também tentaram matérias.

*Ela achava que era o momento de sair de cena.

*Martha Rocha, ajudou a construir um Brasil mais orgulhoso de si mesmo – foi a luz de uma mulher que contribuiu para construção deste país.

*Fica a eterna saudade, desta AMIGA que pude conviver durante 12 anos.

*Saudade também das inúmeras amizades que ela deixou em Volta Redonda e região e pelo (BRASIL) que ela tão bem representou a beleza e majestade, no Concurso Miss Universo.

