O médico Jorge Câmara e sua amada, Regina Morgado Câmara, completaram 40 anos de felicíssimo casamento

Matéria publicada em 28 de julho de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Epitácio Pessoa assume a presidência da República. Ele foi escolhido pela Comissão Brasileira em Versalhes (1919).

*O primeiro telegrama cantado foi entregue, como presente de aniversário, ao cantor americano Rudy Valle (1933).

*O líder soviético Josef Stalin lança a Ordem nº 227 em resposta aos alarmante avanço alemão na União Soviética, determinando que todo aquele que recuasse ou deixasse sua posição sem uma ordem expressa deveria ser imediatamente executado (1942).

*Um avião se choca com o Empire State Building, de New York causando 28 mortes (1945).

*Um terremoto de 8,3 graus na escala Richter atinge a cidade de Tangshan, na China, causando 240.000 mortes (1976).

*O ex-diretor do Centro Nacional de Transfusão de Sangue da França, o médico Michel Garetta, é indiciado por envenenamento. A distribuição de sangue não-testado teria contaminado 10 mil pessoas com o vírus da AIDS (1994).

*O Irã anuncia o fim da “luta armada” e a entrega de suas armas (2005).

Zig – Zag

*Ainda mantenedoras do título, no Brasil, as mulheres são donas de um dos menores biquínis do mundo e os homens não perdem a oportunidade de cantar o sexo oposto.

*Ainda assim, os brasileiros não são tão liberais quanto parecem e “falar sobre sexo” ainda é um tabu.

*A Durex Global Sex Survey, conduzida no país pela psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (ProSex), investigou o comportamento sexual dos brasileiros e encontrou as seguintes características: preliminares curtas, sexo rápido, praticado várias vezes na semana, com diversidade na cama e uso de preservativos.

*Os resultados, que ainda estão dentro do prazo de validade, foram apresentados há quatro anos, em evento, na capital paulista.

*A pesquisa, que foi feita em 37 países, avaliou 1.004 homens e mulheres no Brasil, entre 18 e 65 anos.

*Do total, 54% homens, 46% mulheres e 89% em relação estável há mais de um ano.

*Quanto à prática de sexo, os brasileiros se mostraram bastante ativos: 49% praticam mais do que três vezes por semana, 33% de uma a duas vezes e 15% têm relações sexuais apenas uma vez por mês.

*No entanto, metade dos entrevistados se disseram insatisfeitos em relação à vida sexual.

*Entre as razões, estão relações muito rápidas, pouco tempo para aproveitar às preliminares e a dificuldade da mulher atingir o orgasmo.

Em

Tempo

*A rádio FBWEB apresenta, a partir de hoje, no PROGRAMA FERNANDO DE BARROS, uma série que retrata que o estupro marital e estupro corretivo são tipos de violência sexual ainda pouco conhecidos no Brasil, no entanto, não são novos.

*A série, produzida pela jornalista Tereza Kein da Agencia Radioweb, mostra relatos de quem sofreu estes abusos.

*São mulheres vítimas dos próprios maridos, ou ainda, crianças e pessoas adultas violadas por terem um comportamento considerado errado para alguns grupos.

*Vai até quinta-feira, sempre a partir das nove horas. Para ouvir basta acessar www.radiofbweb.com.br

Sala

Vip

*Itatiaia esteve repleto de turistas neste final de semana.

*Aliás, Penedo anteontem tinha engarrafamento.

*Aos poucos a vida vai retornando ao normal, não fosse o pouco uso das máscaras.

*Tudo bem que lá o ar é puro, em meio a muito verde, mas não custa evitar de levar o Covid-19 ou mesmo contrair de algum portador assintomático.

*O médico Jorge Câmara e sua amada, Regina Morgado Câmara, completaram ontem, 40 anos de felicíssimo casamento.

*O casal encontra-se em Penedo, desde o final de semana, aonde possuem um aconchegante e charmoso chalé.

*A intenção meses antes era de comemorarem a data num ‘tour’ pela Europa, mais focados na romântica Itália.

*Por conta da pandemia, vai ficar para outra oportunidade.

*Eles estão acompanhados da filha Carol e do mascote da família Zoe (buldogue francês).

*A filha Carla, não pode participar ontem à noite do jantar intimista, está residindo em New York.

*Ontem completou cinco anos, que a Fundação CSN passou a administrar o Sider Palace Hotel.

*Aliás, que mudou de nome, totalmente remodelado, passando a se chamar Vila Business Hotel.

*Aniversariantes do dia: o arquiteto Guilherme Rosas; o ator Washington Kellington; Dayse Caldeira; Elaine Carvalho; Marília Lampert; Camila Furtado Alves; Deborah Abreu; José Ricardo Mariano; Renata Oliveira; Lincoln Aguiar; Priscila Lima Souza; Zil Carvalho; Pâmela Lirio; Eva Frossard Allemand; Márcia Ylen.

*A empresária Juliana Rolim, trocou de idade sábado.

*Super querida, continua recebendo inúmeras homenagens.

O médico Jorge Câmara e Regina Morgado Câmara, 40 anos de felicíssimo casamento A agente de viagens, Ana Paula Rocha A empresária Juliana Rolim ganhando beijo afetuoso do amigo, Julio Monteiro





Nota Triste

*Faleceu domingo à noite, no Hospital da Unimed de Volta Redonda, Alba Regina.

*Formada em Pedagogia, Letras, Estudos Sociais e Administração de Empresas, teve sua maior dedicação a atividade de cerimonialista, tendo realizado curso no Rio de Janeiro.

*Assinou inúmeros eventos na cidade e região, incluindo a organização de vários eventos meus.

*Alba Regina deixou em sua trajetória, inúmeras campanhas em prol dos menos favorecidos.

*Integrante atuante do Rotary Club de Volta Redonda, onde também ajudou a desenvolver campanhas pelas causas humanitárias.

*Há alguns anos na luta contra um câncer, ontem foi vencida.

*Seu corpo foi sepultado ontem, na cidade de Valença, no jazigo da família.