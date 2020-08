Matéria publicada em 8 de agosto de 2020, 08:36 horas

* O arquiteto Guilherme Rosas, super feliz com o sucesso que seu Don Galeto, vem fazendo também em Volta Redonda.

*A franquia que tem pouco mais de um mês, já se tornou uma preferência na cidade.

*Em Barra Mansa, o Don Galeto já alcança três anos.

*É a única a fornecer o galeto assado na brasa, além de outras variedades e dos acompanhamentos.

*Na promoção dos pais, pedindo um galeto completo, é oferecido desconto de 10% além de frete grátis.

*Mais informações pelo Delivery: Em Volta Redonda: (24) 9 9997 8686 e (24) 99994 8383 / Em Barra Mansa: (24) 3322 4454 e (24) 99999 7848.

*Relicário Bistrô para este Dia dos Pais, com uma promoção bastante interessante.

*Na compra de dois pratos acima de R$ 50, o cliente ganha uma cerveja artesanal 1824 Pilsen.

*O atendimento pode ser no próprio charmoso Relicário Bistrô ou pelo delivery.

*A coluna aproveita para parabenizar todos os pais, amigos e leitores desta coluna.

Terra,

Céu e Mar

*Fazendo neste sábado 30 anos de sucesso que Patrícia Leal, iniciava as atividades de agente de viagens.

*Ao longo de todo esse tempo ela sempre proporcionou através de sua GG Turismo, os melhores roteiros para sua clientela viajar pelo mundo, seja por avião, terra ou mar.

*Ainda que no momento em consequência da pandemia, que felizmente está chegando ao fim, ela celebra à distância entre clientes e amigos.

Sala

Vip

*Aniversariantes de sábado: A médica endocrinologista Taísa Da Cunha Azevedo; Lígia Michelstaedter Juninho de Castro Alves; Marcelle Dacol; meu irmão Ademir Carlos Costa; José Emílio Cassim; Makerra Castro; Ivanir Rosa.

*Aniversariantes de domingo: A médica Elizabete Melo; a colunista Matilde Basílio; Valderson Costa; Lenimar Rosa; a dentista Vanessa Auad; Valderson Costa; Rosangela Matioli; Bárbara Laviola; Sônia Albertassi; o comunicador Uiara Araújo; Marco Chiesse; Eleonora Gervásio Marques; Gigliole Silva; Keila Mazoto; Sueli De Morais Guedes; Tyffane Queiroz; Ana Maria Estevam Araújo.

*Aniversariantes de segunda-feira: Professor Dr. Francisco Di Biase; André M. Costa; advogado Paulo César Alves; Sandra Salatiel; Thais Pires; Margareth Carvalho; Paulo Silva; Cissa Paez; Carina Bernardes; Angel Lopes; Alinne Araújo; Francisco Orion Paranhos; Fellipe Line.