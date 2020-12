A voltarredondense Vicky Valentim terá oportunidade de estrear como atriz integrando o elenco da novela ‘Gênesis’, da TV Record

Matéria publicada em 3 de dezembro de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Criação da Base Aérea de Brasília (1963).

*Os Beatles lançam o seu sexto álbum, Rubber Soul (1965).

*O Doutor Christian Barnard realiza o primeiro transplante de coração no Hospital Groote Schuur, na Cidade do Cabo, África do Sul (1967).

*A sonda Pioneer 10 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 131.000 km (1973).

*A sonda Pioneer 11 sobrevoa o planeta Júpiter a aproximadamente 46.000 km (1974).

*Fidel Castro se diploma Presidente da República de Cuba (1976).

*Onze pessoas morrem na correria para conseguir melhores lugares no show da banda The Who em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos (1979).

*Lançamento do Playstation da Sony no Japão (1994).

*Austrália ratifica o Protocolo de Quioto, deixando os Estados Unidos “sozinhos” para também o ratificar (2007).

*Morre Heloneida Studart, escritora, ensaísta, teatróloga, jornalista, defensora dos direitos das mulheres e política brasileira (2007).

Zig – Zag

*Hoje: Dia internacional dos portadores de alergia crônica (evento criado pelo órgão colegiado da Organização Mundial da Saúde), Dia Internacional do Deficiente Físico.

*Será neste sábado, que acontece a tradicional Feijoada da Apae de Volta Redonda.

*O horário para a retirada das 350 marmitex será das 12h às 15h, na própria sede desta importante entidade.

*Lembrando que, além de saborear uma alimentação deliciosa e de qualidade, as pessoas terão a oportunidade de estarem fazendo um gesto de amor e solidariedade.

Sala

Vip

*A empresária de Portugal, Cidália Marques, estará aterrissando dia 27 próximo, no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

*Virá passar o Réveillon, no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana.

*Claro que, ao contrário do ano passado, e de outras várias vindas suas nesta época, na cidade maravilhosa, não espera nada além, de estar com amigos queridos, seus anfitriões, Márcia Torres Moreira e Elias Salume.

*Depois, este colunista e Jefte estaremos recebendo Cidália, em Volta Redonda, para um giro na região.

*Após uma semana, ela irá cumprir compromissos profissionais, com clientes brasileiros, através de sua empresa Lisaccount Ltda, focada na Contabilidade.

*Na agenda: São Paulo e Recife. No final do mês Cidália retorna para sua pátria Portugal.

*A advogada Helenice Barbosa Matheus, trocou de idade ontem e continua recebendo inúmeras homenagens.

*Aniversariantes do dia: Flávia Manes; Petys Simões; Ana Paula Haydt; Giuliano Cerqueira; Alexandre Taveira Fontes; Elizabete Breedveld; Francisco de Paula Filho; Guto Nunes; Ana Cristina Domingos; Ester Amorim de Oliveira; Joyce Correa; Giuliano Cerqueira; Caio Vilela Magalhães.

Revival: Os empresários Márcia Moreira e Elias Salume, com a convidada Cidália Marques, num brinde a chegada do novo ano

Este colunista com a advogada Helenice Barbosa Matheus, que trocou de idade ontem e continua recebendo inúmeras homenagens





Estrela Sobe

*A voltarredondense Vicky Valentim, que teve destaque nos holofotes da fama, no ano de 2016, quando participou do ‘The Voice Kids’, terá agora a oportunidade de mostrar seu outro talento: Atriz.

*Ela, que já possui um treino na participação de várias peças teatrais, terá oportunidade de estrear como atriz integrando o elenco da novela ‘Gênesis’, da TV Record.

*Sem falar que sua beleza e carisma, também irão somar.

*Vamos todos ficar na torcida.