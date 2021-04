3.780 mortos em um único dia

Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 15:15 horas

No Brasil, até a vacinação é motivo para aglomeração

Na terça-feira passada, dia 30 de março, o Brasil bateu mais um recorde de mortos nesta pandemia. Foram 3780 óbitos provocados pela Covid-19 em um único dia. É como se três Titanics, cheios de brasileiros, tivessem afundado em 24 horas. Com as UTIs lotadas, e escassez de remédios para entubação, a mortalidade esta disparando. A cada dois minutos, menos tempo do que o leitor vai levar para ler esse texto, morrem mais cinco pessoas, vítimas do coronavírus no Brasil.

Como foi que chegamos a esse ponto? Tudo começou com um presidente que dizia que a Covid-19 “era só uma gripezinha”. Que podia ser tratada com vermífugos e remédio para malária. E teve gente se entupindo de vermífugo até ficar com graves lesões no fígado. O povo, por outro lado, achava que o coronavírus era “doença de velho”. Jovem não pegava, podia ir pra balada e pra praia sem problema algum. E eles foram, se contaminaram e levaram o vírus para o pai, a mãe, o avô e a vovó, que tinham ficado em casa indefesos.

No feriadão do carnaval passado as praias ficaram lotadas. Vi uma repórter de tv entrevistar dois turistas ingleses, que não quiseram se identificar. Eles achavam que o Brasil era uma maravilha. Na Inglaterra estava todo mundo trancado em casa, tudo fechado num lockdown rigoroso. Mas aqui no Brasil não, aqui estava todo mundo na praia, sem máscara, como se vivêssemos em outro planeta.

O custo do país das maravilhas, da negação da pandemia esta aí, nas estatísticas diárias. Em uma carta aberta, enviada por mais de 200 empresários ao Congresso Nacional, nossos homens de negócios reclamam que ninguém quer mais investir no Brasil. Porque o nosso país é considerado “zona de desastre”. E o investidor estrangeiro não quer aplicar seu dinheiro no covidário do mundo.

Não, este ano não vai ser igual aquele que passou. Infelizmente vai ser pior ainda. No Brasil até a vacinação, que devia ser a solução para que saíssemos desse vale das trevas virou motivo de aglomeração. Outro dia a televisão mostrou idosos, de mais de 65 anos, passando a madrugada em uma fila, para se vacinarem, lá na baixada fluminense.

É uma corrida contra morte, na qual a ceifadeira é pole position. Mesmo tomando duas doses de uma dessas vacinas, disponíveis no Brasil, uma pessoa vai levar 23 dias para ficar imunizada. Mas se ela pegar o vírus, no tumulto dos postos de saúde, ela pode desenvolver a doença em coisa de dez dias. E seu organismo nem terá tempo de reagir ao imunizante. Vejam o caso do cantor Agnaldo Timotéo. Ele já tinha recebido a primeira dose da vacina, mas pegou o vírus antes da segunda dose e se encontra atualmente entubado em uma UTI.

Mesmo na minha cidade, Pinheiral, que é uma cidade relativamente pequena, é preciso enfrentar as aglomerações para ser vacinado. Em Pinheiral tínhamos um posto de saúde que atendia a população do Centro. Ficava ali perto da praça Teixeira Campos. Infelizmente foi demolido para reformas que nunca foram concluídas. E com isso a população do centro teve que usar o posto do Rolamão, que também atende a população daquele bairro, e até do São Jorge. É a receita perfeita para a aglomeração.

Estava lotado de gente no dia que fui lá tomar a primeira dose da vacina. Felizmente todo mundo usando máscara, o que reduz um pouco o risco mas não elimina. E a medida em que a faixa de idade for se reduzindo, aumenta o número de pessoas. Talvez a solução seja implementar um drive thru, como esta sendo feito nas cidades maiores. Assim as pessoas não saem dos carros e não se aglomeram. Porque sem distanciamento nem a vacina vai conseguir nos tirar desse pesadelo diário.