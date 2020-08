Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 06:00 horas



Zig – Zag

*A Alemanha inaugurou o Bikini Art Museum.

*Dedicado a celebrar a história da moda praia, nas duas peças minúsculas, que revolucionaram o mundo, causando ‘frisson’ a beira-mar ou nas piscinas.

*Aliás, uma invenção que provocou grande polêmica atribuída.

*Explicando melhor: A criação do biquíni é disputada por dois estilistas franceses: primeiro, em 1946, Jacques Heim apresentou o “átomo” como “o menor maiô do mundo”; três semanas depois, em 5 de julho de 1946, Louis Réard mostrou o “bikini, menor que o menor maiô do mundo” e ficou com a fama de criador da peça.

*A coluna destaca nesta edição um pouco da trajetória do ícone, Magda Cotrofe.

*E sua relação com o biquíni que começou na adolescência, quando passou a participar de concursos de beleza e se tornou patinadora profissional.

*Iniciou na cidade onde nasceu: Campos dos Goitacazes.

*Foi professora de patinação artística muito jovem, com 14 anos de idade.

*O uniforme de patinadora, era um maiô com uma saia presa a ele.

*Apesar de Campos não ser cidade de praia, tem as mais próximas, Atafona e Grussaí, onde ela frequentava nos finais de semana, portanto o uso do biquíni era frequente.

*Ela sempre gostou de escolher os biquínis mais diferentes e lançava moda.

*Na época, já pedia para confecciona-los personalizados.

*Por exemplo, usou um que as laterais eram de plástico, era algo inédito.

*Virava a sensação do momento.

*Depois já como modelo nos anos 80, época em que as modelos que tinha corpo desenhado, faziam propaganda de biquíni e lingerie.

*Em 1985 fez o lançamento do estilo fio dental da marca BumBum em Ibiza, logo lançou o estilo asa delta, criado por Cidinho da BumBum também.

*Ficou conhecida como precursora dos dois estilos.

*Foi empresária da marca de biquini Ki tanga.

*Magda é referenciada em importantes publicações de moda praia, “Um mergulho no Rio” da jornalista Marcia Disitzer, “O Biquíni Made in Brazil” escrito pela Lilian Pacce e “O Rio que virou Moda“ da Iesa Rodrigues.

*Por fazer parte da história do biquíni, em 2017 foi convidada para estar no primeiro museu do biquíni, que fica na cidade de

Badrappenau na Alemanha.

*No museu estão sendo homenageadas: Carmen Miranda, Vera Fischer e Magda Cotrofe.

*”Me sinto lisonjeada e honrada por também ser curadora e consultora do museu, na América do Sul no momento. Algumas celebridades foram escolhidas para serem estampadas em um jogo de cartas criado para o museu, eu sou uma delas”.

*O museu se chama “Bikini Art Museum“ e é um projeto incrível.

*No seu perfil: Mudou-se para Rio de Janeiro em 1982 para cursar a faculdade de Educação Física.

*Nos anos seguintes participou de vários concursos de beleza , inclusive do Miss RJ, no programa Silvio Santos.

*Assim Magda começou a ficar conhecida do público, resolveu se formar em modelo profissional pelo Senac, curso renomado do setor.

*Logo começaram os convites para participar de matérias e capas de revistas, desfiles e filmes por todo Brasil.

*Magda tornou-se uma das modelos mais conceituadas no pais, ao lado das já renomadas Luiza Brunet e Xuxa.

*Magda foi a primeira ser capa de Playboy três anos consecutivos, 1985, 1986 e 1987.

*Ficou muito conhecida no Carnaval, fazia muito sucesso.

*Em 1985 foi contratada pela Rede Globo, para interpretar a Liliane, mulher do Rochinha, onde contracenava com Jô Soares, no programa Viva o Gordo.

*Participações em novelas da Rede Globo, clips musicais, com Erasmo Carlos.

*Programas de TV, do Gugu Liberato, Gilberto Barros, Hebe Camargo, Silvio Santos, Flavio Cavalcanti, Armação Ilimitada, Casseta e Planeta, Zorra Total na Rede Globo, entre outros.

*Fez trabalhos internacionais, em Ibiza, lançamento da loja BumBum, Madri, Roma, NY, matéria revista alemã, Quick.

*Filme Solidão, personagem Rutinha, namorada do Pelé.

*Apresentou o programa Rio Mulher, na rede OM, grupo SBT, em parceria com a eterna garota de Ipanema, Helô Pinheiro.

*Fez parte do elenco da peça de teatro ‘O Fruto proibido’.

*Campanhas de lingerie, Du Loren, inclusive, comercial premiado pelo diretor Carlos Manga.

*Empresária no setor de biquínis, com as marcas Ki Tanga, Star Light e Wooloko. *Empresária no setor de joias, como design.

*Recebeu o título de precursora do estilo de biquíni fio dental, que marcou uma década e por ter contribuído para história do biquíni no Brasil.

*No momento seus projetos estão envolvidos nas plataformas digitais, além da consultoria para o “Bikini Art Museum”.

*Sem dúvidas, Magda Cotrofe, representa uma importante parte da história do universo fashion, musa e ícone dos Anos 80 e na atualidade continua linda, um amor de pessoa, querida por todos.

Sala

Vip

*Neste domingo acontece a 13ª FEIJOADA DA APADEFI, no Espaço Ricardo Buffet.

*Pode ser pelo sistema drive thru ou delivery.

*Com direito a live da Banda Mistureba.

*A jornalista Fátima Brandt, desperta neste sábado com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços e beijos de seu amado, o jornalista Aurélio Paiva, diretor presidente do Jornal DIÁRIO DO VALE e do filho Aurelinho.

*As inúmeras homenagens serão à distância por conta da pandemia.

*Outros queridos aniversariantes de sábado: Cleyde Marczuk; Jorge Costa; Tatiane Costa; Patrick Oliveira; Thiago Valério; Vânia Barbosa; Luciano Vasconcellos; Mônica Del Caprio; promoter Batista Carvalho.

*Aniversariantes de domingo: A advogada Letícia Klotz de Almeida; estilista Elci Guimarães; a médica Lilian Simeão Marques; Mirelle Regina Araújo; Bernardo Luiz Franco Martins; o empresário Marco Baptista e Silva; América Possidente; Léia Santos; Alba Valéria de Oliveira; Eduardo Andrade; Tássia Perez Fidelis; Nilcéia Silva, Christiane Carla Camilo; Martins Bernardo; José Valente Pereira; Mirelle Regina Araújo.

*Aniversariantes de segunda-feira: A terapeuta Ruth Christina Oliveira; o jornalista do Diário do Vale, Paulo Roberto Moreira; Cecília Da Costa Lourenço; Amanda Prietos; Mariza Perriraz; Priscila Galdino Ribeiro; Patrícia Carla Cadinelli; Alexandre Andrade; Marina Sesto.