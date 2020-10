A Apadefi está completando hoje 39 anos de fundação e de relevantes serviços prestados à comunidade

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 06:45 horas



Túnel

Do Tempo

*Alberto Santos-Dumont faz, em Bagatelle, voo de cerca de 50 metros a aproximadamente 2 metros do chão, com o 14-Bis, conquistando a “Taça Archdeacon”, sendo considerada a primeira vez que uma aeronave desliza e decola utilizando apenas suas próprias forças (1906).

*Primeira Guerra Mundial: cargueiro brasileiro Macau é torpedeado por um submarino alemão (1917).

*Publicado pela primeira vez na revista O Cruzeiro o quadrinho do personagem Amigo da Onça (1943).

*A mezzo-soprano Shirley Verrett entrou para a história do canto lírico ao desempenhar, na mesma récita, as duas heroínas de Les Troyens (Bizet), Cassandra e Dido (1973).

*Morre Euryclides de Jesus Zerbini, pioneiro na cirurgia cardíaca no Brasil (1993).

*A Bolsa de valores de Hong Kong, uma das maiores do mundo, cai 10,4%. A crise se espalha pelo resto do mundo, com as bolsas sofrendo enormes quedas (1997).

*Anúncio da comercialização do iPod (2001).

*Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil que deu a vitória à Frente Parlamentar conservadora pelo direito à legitima defesa (vitória do “não”) (2005).

Pela

Vida

Luz no Túnel

*A Igreja Católica reconhece a necessidade de leis que garantam a união civil entre pessoas do mesmo sexo.

*Palavras do Papa Paulo Francisco.

*Um passo histórico no processo civilizatório.

Sala

Vip

