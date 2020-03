A Apadem adiou a tradicional caminhada de conscientização do autismo que aconteceria neste dia 5 de abril

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Estreia mundial no Teatro Scala de Milão, Itália, de “O Guarani”, ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes (1870).

*Plutão é fotografado pela primeira vez, mas não é reconhecido como um planeta (1915).

*O Congresso dos Estados Unidos estabelecem os fusos horários no país e aprovam o horário de verão (1918).

*É inaugurada a ponte da Baía de Sydney. Demorou oito anos para ser construída (1932).

*Adolf Hitler assina o Decreto Nero ordenando a destruição da infraestrutura da Alemanha e de países ocupados para evitar que as tropas aliadas (principalmente as soviéticas) tenham acesso às obras e às construções da era nazista (1945).

*A festa de entrega do Oscar é televisionado pela primeira vez (1953).

*Entra em vigor no plano internacional a Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1967).

*Índia e Bangladesh assinam um tratado de amizade (1972).

*Embargo dos EUA a Cuba: o presidente Jimmy Carter se nega a renovar as restrições para os cidadãos estado-unidenses em viagens para Cuba (1979).

*Três operários morrem e cinco ficam feridos durante um teste do ônibus espacial Columbia (1981).

*Uma forte chuva atinge a cidade de São Paulo, deixando vários lugares completamente alagados, inclusive a sede do SBT, que na época, ficava na Vila Guilherme. Vários equipamentos foram perdidos e/ou estragados na enchente (1991).

*O presidente taiwanês Chen Shui-bian é baleado dias antes da eleição presidencial no país de 20 de março (2004).

Zig–Zag

*Hoje: Dia do Diplomata, Dia do Carpinteiro, Dia do Marceneiro.

*A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) preparou um especial com perguntas, dúvidas, vídeos, material para pesquisadores.

*Além da divulgação de aplicativo sobre o vírus, uma variedade de material sobre o coronavirus.

*Não acreditem em mensagens do WhatsApp, postagens do Face, nada que não seja de fonte confiável.

*Segue o link para quem se interessar (https://portal.fiocruz.br/coronavirus).

Nota Oficial

*Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde sobre o novo coronavírus, o presidente da Associação Comercial de Volta Redonda (Aciap-VR), Luís Fernando Cardoso e diretoria, comunicam o adiamento de todos os eventos promovidos pela entidade nos meses de março e abril.

*Entre eles, o tradicional Liquida-VR e a Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba.

*A nova data do Liquida-VR será nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho.

*A Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba acontecerá nos dias 06 e 07 de novembro.

Adiado

*A Apadem adiou a tradicional caminhada de conscientização do autismo que aconteceria neste dia 5 de abril próximo.

*Por enquanto não existe previsão de uma nova data.

*Diante da atual situação e risco de contaminação do Covid-19 (coronavírus), a entidade está acompanhando e seguirá todas as orientações e medidas de segurança das autoridades de saúde.

Queda de Braço

*É muito triste ver todo o cenário mundial, provocado pelo coronavírus.

*A esperança é que dentro de muito breve, a ciência vença esta ‘queda de braço’.

*E que a vida no planeta volte à sua normalidade.

Sala

Vip

