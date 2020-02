A Apae de Volta Redonda realizou a cerimônia de posse da nova diretoria, no salão Branco do Hotel Bela Vista

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 09:16 horas

Túnel

Do Tempo

*É eleito o Papa Pio XI, 260º papa, que sucedeu o Papa Bento XV (1922).

*Coroação da Rainha Isabel II do Reino Unido (1952).

*Desastre aéreo de Munique: um avião que levava jogadores e diretores do Manchester United, mais jornalistas e alguns adeptos, se despenhou numa tempestade de neve quando tentava descolar pela terceira tentativa (1958).

*Realizado, com sucesso, de Cabo Canaveral, o primeiro lançamento de um míssil (1959).

*Morre Cândido Portinari, pintor expressionista brasileiro (1962).

*Explosão no metrô de Moscou cometido por um suicida matando 40 pessoas e ferindo 120. Este atentado é reivindicado por um grupo terrorista checheno (2004).

*A Sonae anuncia a intenção de lançar uma OPA (hostil) sobre a Portugal Telecom (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional da Internet Segura; Dia do Agente de Defesa Ambiental.

*Apae de Volta Redonda realizou anteontem, a cerimônia de posse da nova diretoria, no salão Branco do Hotel Bela Vista.

*O empresário Mário Vitor Lopes Neto, deixa a presidência e em seu lugar assume Dinaldo Santa Rosa Oliveira.

*“Nós vamos dar continuidade ao trabalho que foi feito e vamos fazer o nosso melhor”, conta entusiasmado o novo presidente.

*Para Mario Vitor, que ficou à frente da Apae-VR nos últimos dois anos, foi muito gratificante esse período, onde trabalhou muito engajado junto a diversas pessoas, sempre buscando maneiras de conseguir verba mensal para ajudar a associação e manter suas atividades em pleno funcionamento.

*”Meu trabalho foi realizar diferentes projetos para Apae e espalhar solidariedade e só consegui porque tive o apoio de muita gente do bem e espero que esse apoio continue por que os assistidos da APAE continuam sonhando com um futuro e a associação é uma ferramenta para dar possibilidade a eles desse sonho se tornar realidade”, afirmou Mário Vitor.

*Ficou assim a nova Diretoria da APAE VR Gestão 2020 – 2022:

Presidente: Dinaldo Santa Rosa Oliveira,

Vice-Presidente: Joselito Magalhães,

Primeiro Diretor Financeiro: Jairo Rocha da Costa, Segunda Diretora Financeira: Claudia Moreira Dornellas, Diretor Jurídico: Dr. Paulo de Alvarenga Farias Filho,

Diretor de Relações Institucionais: Francisco Barbosa, Primeiro Diretor Secretário: Jorge Luiz de Araújo Rocha e Silva, Segundo Diretor Secretário: Aloízio Fernando dos Santos, Diretor de Patrimônio: Márcio Frazão Guimarães Lins,

Diretor Operacional: Rafael Garcia Neto,

Diretor de Marketing: David Tedesco

Diretora de Marketing: Flavia Manes,

Diretor de Marketing: Rodrigo Calino,

Diretor de Marketing: Wagner Luiz Soares de Paula, Diretora Social: Zaira Maria Loureiro Monachesi, Diretor Jurídico: Pedro Dalboni.

Pés

de Galinha

*“Pés de galinha”, que normalmente são considerados marcas desagradáveis do tempo, podem trazer pontos positivos à aparência.

*De acordo com uma pesquisa da Universidade de Louvain, na Bélgica, pessoas que apresentam rugas nos cantos dos olhos ao sorrir parecem mais inteligentes e atraentes. Os dados são do jornal Daily Mail.

*Para chegar a essa conclusão, os cientistas pediram a um grupo de homens e mulheres para avaliar fotos de sorrisos e comentar suas impressões.

*Quando os “pés de galinha” estavam presentes, o sorriso foi considerado mais autêntico, intenso, espontâneo e que transmitia mais diversão.

*Fora isso, a pessoa era vista como mais inteligente e atraente, além de um pouco mais dominante.

*No entanto, um sorriso que atingia os olhos não levou os fotografados a serem julgados como mais confiáveis, uma descoberta inesperada, já que um sorriso é geralmente visto como mais autêntico quando move além dos lábios.

*Vale dizer que “pés de galinha” permanentes ao redor dos olhos podem não levar ao mesmo resultado da pesquisa.

Sala

Vip

*Continua aumentando as confirmações de presenças confirmadas para o Carná Folia que estarei realizando dia 15 de fevereiro, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

*Claudia Pessoa e Pina Carraro, felizes com o sucesso de sua Espaço Home.

*Aliás, a loja possui uma grande variedade de objetos de decoração com estilo e bom gosto oferecendo o melhor custo benefício para os clientes. Vale conferir.

*A advogada Mércia Christani, foi convidada pelo presidente da OAB VR, Alex Martins, para ocupar a presidência da Comissão de Cultura e Arte da entidade.

*O empresário Walfrido Azevedo despertando com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de sua Ângela Azevedo e dos filhos.

*Depois inúmeras homenagens.

*Será neste sábado, no Teatro Gacemss II, às 20h: 30m que show do cantor Mandu.

*Uma realização da Mega Entretenimento.

Faltam 9 dias para o Carná Folia