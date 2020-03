A beleza mortal de Júpiter

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 14:21 horas

Cinturões de radiação podem fritar turistas espaciais incautos

Na semana passada a agência espacial, Nasa, divulgou novas fotos do planeta Júpiter. Enviadas pela sonda espacial Juno, que orbita o planeta desde 2016. São imagens lindas que fazem o planeta gigante rivalizar com Saturno, como o mundo mais belo do nosso sistema solar. Ao mesmo tempo a TV americana lançou um novo seriado de ficção científica, “Avenue 5” com o ex doutor House Hugh Laurie. A série é sobre uma nave de turismo do futuro, que perde a rota ao passar por Saturno e vai levar três anos para voltar a Terra. Para desespero dos passageiros ricos.

Muito se falou sobre o turismo no espaço nos últimos anos. E o empresário Elon Musk chegou a divulgar uma concepção artística, mostrando seu foguete Starship voando sobre a mancha vermelha de Júpiter. O que seria uma forma muito dispendiosa de cometer suicídio. Com toda a sua beleza, Júpiter é um mundo para ser admirado de longe, através das lentes dos telescópios ou das sondas espaciais. O motivo são os cinturões de radiação que envolvem o planeta, muito mais poderosos do que os cinturões Van Allen, que envolvem a Terra.

Outro dia comentei sobre o filme “Outland – Comando Titânio” onde o ator Sean Connery mantém a lei em uma estação de mineração situada na lua Io, uma das mais próximas de Júpiter. O que é uma fantasia irrealizável. Além de ficar dentro do cinturão de radiação de Júpiter, a vulcânica Io está ligada ao planeta pelo tubo de fluxo, um canal de forças eletromagnéticas que despejam elétrons e outras partículas atômicas em sua superfície.

Um ser humano que tentasse andar na superfície de Io, como o Sean Connery faz no filme, receberia uma dose de radiação igual a 3600 rems. Cerca de dez vezes a dose mortal para uma pessoa, que fica entre 400 e 450 rems.

Afastando-se de Io temos a lua Europa, coberta de gelo. Onde existe um oceano que pode abrigar formas de vida. Ela também fica dentro dos cinturões de radiação e descer lá é garantia de uma morte rápida. A radiação por lá é tão forte que até os robôs enfrentam problemas. Eles precisam ter circuitos eletrônicos blindados, para evitar que a radiação destrua rapidamente os chips de memória e derreta os circuitos. Durante a missão da sonda Galileu, na década de 1990, a nave sofria panes e seus instrumentos se desligavam quando recebiam uma dose maior de energia.

Uma pena já que a visão da superfície de uma dessas luas seria espetacular. Júpiter, com todas as suas nuvens coloridas, apareceria suspenso no céu escuro com um diâmetro de quatro vezes o da lua que vemos no céu aqui da Terra. Saturno é bem mais hospitaleiro, já que seus anéis varrem as partículas radioativas e suas luas ficam bem distantes do planeta. O problema é a distância, quase um bilhão de quilômetros. Com os foguetes atuais são necessários quatro anos para chegar lá. E se a nave tiver algum problema, como no seriado do Hugh Laurie, não existe possibilidade alguma de resgate.

É por isso que, no futuro próximo, os turistas espaciais devem viver suas aventuras aqui perto, no espaço próximo da órbita terrestre. Empresas como a Space X e Blue Origin estão construindo foguetes para levar turistas para ver a curvatura da Terra, a 400 quilômetros de altura. Mesmo assim a viagem envolve riscos. No mês passado o terraplanista Mike Hughes morreu quando seu foguete caseiro se espatifou durante uma tentativa de ir ao espaço. Ele queria ir lá em cima para “provar” que a Terra é plana. Só provou que era um péssimo engenheiro de foguetes.