A biocatástrofe brasileira continua a bater recordes

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 15:08 horas

Estudo prevê meio milhão de mortos até o mês de junho

Esta semana a pandemia de Covid-19 bateu outro triste recorde no Brasil. Entre segunda e terça-feira foram notificadas 4.211 mortes. Nem dá mais para comparar esses números com desastres conhecidos. Em um ano já morreram 337.364 brasileiros. E esse número deve aumentar. Segundo projeções feitas pela universidade de Washington e pelo Laboratório Nacional de Los Alamos, nos Estados Unidos, o Brasil deve ter meio milhão de mortes por Covid-19 até o mês de junho.

Em 1902 a erupção do vulcão Monte Pelée na Martinica riscou do mapa a cidade de Saint Pierre, matando seus 30 mil habitantes. É como se aqui no Brasil, em um ano, dez vulcões iguais tivessem destruído 10 cidades do tamanho de Saint Pierre. São Paulo teve 378 mortos em um único dia e o governo esta estudando a abertura de 600 valas para dar conta da enxurrada de cadáveres que saem das UTIs superlotadas, todos os dias.

Em seu podcast na internet, o neurocientista Miguel Nicodelis comparou o desastre brasileiro ao derretimento da usina nuclear de Chernobyl, na União Soviética, em 1986. Embora o desastre tenha acontecido na Ucrânia soviética, ele espalhou poeira radioativa por vários países vizinhos, como a Suécia. Como Chernobyl, a pandemia brasileira descontrolada ameaça os países da América do Sul, que já fecharam suas fronteiras e o mundo, com o desenvolvimento de novas variantes do vírus. O que pode anular todo o esforço mundial para a criação de vacinas.

Esse é o preço que pagamos pelo negacionismo do atual governo. No dia em que o número de mortos batia um novo recorde o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, liberou a realização de cultos e missas presenciais nas igrejas e templos. E nós sabemos que igrejas são focos de transmissão de vírus. É claro que os governadores dos estados recorreram da decisão, que esta sendo julgada pelos ministros do STF no momento em que escrevo essas linhas.

A decisão do ministro fez com que a equipe da BBC Brasil lembrasse da história de um pioneiro do negacionismo anti-científico. O bispo Alvaro y Balano que viveu em Zamora, na Espanha, durante a gripe espanhola de 1918. Ballano achava que a ciência afastava os homens de Deus. E fazia pregações criticando cientistas famosos, como o físico Isaac Newton e o pioneiro da eletricidade André Marie Ampére. Quando a gripe mortal se espalhou pelo território espanhol ele insistiu em manter a igreja de Zamora aberta, fazendo missas presenciais. E o resultado foi que a cidade de Zamora perdeu 5,7 porcento de sua população vítima da gripe. Enquanto a capital Madri perdia apenas 0,4% de sua população.

Os quatro mil mortos da última terça feira foram manchete na imprensa mundial. Até o doutor Anthony Fauci, o epidemiologista chefe dos Estados Unidos, se pronunciou. Ele disse que a situação no Brasil é muito grave e que o governo brasileiro devia considerar, seriamente, a implantação de um lockdown nacional. O Laboratório Nacional de Los Alamos usou seus supercomputadores para projetar a evolução do vírus no Brasil e a conclusão foi de que teremos 516 mil mortos antes do final de maio.

E quanto mais o vírus se reproduz, nesse imenso caldeirão de cultura em que se transformou o Brasil, mais variantes são produzidas. Esta semana foi identificada uma mutação semelhante a da África do Sul, em São Paulo. Em São Paulo a única cidade que conseguiu reduzir a taxa de mortes e de contágios foi Araraquara. Onde o prefeito decretou um lockdown rigoroso. Mas o presidente da República não quer nem ouvir falar nessa palavra.

E assim caminhamos para confirmar as previsões de Los Alamos e da Universidade de Washington. Não há escapatória. Vamos chegar a um momento, nos próximos meses, que as medidas necessárias terão que ser tomadas. Mas aí já será tarde demais e teremos pessoas morrendo no meio das ruas, e corpos sendo cremados em fogueiras coletivas.