A Boate Porão (parte III)

Para sobreviver em meio às transformações do tempo, do público e continuar relevante perante a disputa de outras casas noturnas, foi preciso na longa história da Boate Porão que esta passasse por transformações e inovações de seus múltiplos ambientes. Para isto, muitos foram sendo modificados no decorrer dos anos. Eu destacaria três movimentos importantes e interessantes.

O primeiro foi a mudança do antigo “Piano Bar” (descendo a escada de entrada, à esquerda) já mencionado nas outras colunas, ambiente que tinha como foco a música ao vivo. Palco majoritariamente ocupado pela banda Tribo de Solos aos sábados (dos 80’s ao início do 90’s). Lembro de ter visto por ali também ainda naquele formato a banda Olhos Estranhos, antes do lugar passar por uma reforma drástica.

De um local claro, bem iluminado, com mesas, foi reformado totalmente e transformado numa segunda “boate”, escura, cercada de espelhos e mantendo um palco para shows. Por longos anos eventos menores foram realizados ali, quando se julgava que a boate principal seria muito grande para o público esperado. Era uma tática nos momentos de baixa, de se abrir o espaço menor e ali você ter a impressão de que estaria “cheio”.

Num mesmo ambiente se intercalavam bandas e DJs. Quando esta funcionava sozinha era aberto anexo ao seu lado direito, a antiga boatezinha (chamada de “Boatinha”), que também sofrera uma reforma e se transformara num imenso balcão de bebidas. Bar de um lado, atrações do outro. Vale lembrar que este balcão também chegou a mudar de lugar no decorrer dos anos, passando de uma extremidade à outra.

Na minha memória ali foi muito utilizado em dias de semana, como tentativas de se fazer “virar” tradição. “Todas as quintas, a Boate Porão apresenta…”, por exemplo. Toquei muito naquele ambiente. Muita festa de faculdade. Tanto da segunda metade dos 90’s, com Toni Madeira & Figurótico, como nos 2000’s já com a banda Figurótico.

Vale ressaltar que naquele período o Porão já não reinava sozinho. A Boate Appaloosa, em Quatis, tinha se transformado na nova tradição dos sábados, com a dupla Julinho Marassi & Gutemberg chegando a colocar três mil pessoas por sábado.

Inspirado no nome original, Casarão, Elias Salume teve uma ideia para o espaço externo de frente pro imóvel, à esquerda.

Ali surgia o “Varandão”. Um restaurante ao ar livre, com cobertura, independente da boate e outros ambientes. Ali você não precisava entrar pro Porão ou pagar ingresso. Uma boa tática, pois muitos depois de ali confraternizar com os amigos, comer costela, acabavam descendo para os eventos. Em muitos casos eram convidados a descer, visto que já haviam consumido ali o bastante.

Com este novo restaurante, o antigo e primeiro a funcionar naquele complexo, o Restaurante Casarão, acabou ficando supérfluo. Assim, mais uma reforma foi feita e surgia então a “Choperia do Porão”. Esta foi criada com o intuito dos eventos acontecerem ali também, com bandas e Djs. Foi o principal local dos anos 2000 em diante na tentativa de se mantar a casa girando com uma programação diversa.

Diante de tanto ambiente reconfigurado, novo, a boate maior foi ficando cada vez mais sem uso. Raras eram as vezes em que era utilizada, só com evento onde a expectativa de público era muito grande ou shows. Lô Borges fez um show épico ali, numa quinta-feira. Contou com a abertura e participação com o próprio no palco, da banda formada por Maciel (Kiba), Dario Aragão Neto, Erick Leal, Setas e meu irmão Eduardo Pança. Era um ambiente ótimo pra shows, diga-se.

Das vezes que toquei naquele espaço, destaco uma que fizemos sob o nome “Rock Gagá”, em 2004, em comemoração aos 50 anos do rock. Mais de 20 músicos se revezaram numa intensa confraternização. Na passagem de som, apareceu ninguém menos que Gustavo Schroeter, baterista da lendária banda “A Cor do Som”. Estava na cidade acompanhando a família e amigos pra ver um jogo do Flamengo e acabou levado por um amigo pra lá. Passou o som e combinou duas músicas pra tocar à noite. Tocou.

Mais uma vez não foi possível encerrar essa história aqui. Semana que vem tem mais.