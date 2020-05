A CDL de Volta Redonda lançou uma campanha de apoio e valorização do comércio diante da pandemia da Covid-19

Matéria publicada em 22 de maio de 2020, 06:05 horas

Túnel do Tempo

*Morre Victor Hugo, escritor francês (1885).

*Alemanha e Itália firmam em Berlim o chamado Pacto do Aço, verdadeira aliança militar entre os dois países (1939).

*O governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Juan Domingo Perón e sua esposa, Eva Perón (1952).

*O Grande Terremoto do Chile, o mais potente já registrado (9,5 na escala de Richter), atinge o sul do país (1960).

*Morre Carlos Lacerda, jornalista e político brasileiro, opositor de Getúlio Vargas (1977).

*François Mitterrand forma um governo de esquerda na França (1981).

*Graves inundações na Argentina, Brasil e Paraguai (1983).

*Início de uma sequência de tornados que atingiu o Canadá por uma semana (2008).

*Morre Zé Rodrix, cantor, compositor e instrumentista brasileiro (2009).

*Após 45 anos de espera, o Internazionale de Milão é novamente campeão da Liga dos Campeões da UEFA (2010).

Zig–Zag

*A CDL de Volta Redonda lançou ontem, uma campanha de apoio e valorização do comércio diante da pandemia da Covid-19.

*O objetivo é incentivar as lojas a incorporarem as vendas em plataformas digitais não só agora, como também quando o comércio puder reabrir as portas, uma vez que até o dia 28/05, só está permitida a retirada dos produtos no sistema drive thru e delivery, além do funcionamento dos segmentos de atividades essenciais.

*Segundo a CDL-VR, o e-comerce veio para ficar e a pandemia está fazendo com que as empresas se reinventem, vendendo por aplicativos de mensagens, redes sociais e sites.

*“Já era previsto que a venda digital fosse cada vez mais conquistando o mercado, mas, com o novo coronavírus, o isolamento social, o abre e fecha o comércio pelo Poder Público, foi preciso acelerar essa forma de atendimento para que possamos recuperar um pouco do que já se perdeu, evitando que mais famílias fiquem sem renda”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.

*Ele adiantou que a entidade já está desenvolvendo um guia para divulgar os associados de graça, além de estar promovendo lives com a CDL Jovem e profissionais renomados no mercado, como Caito Maia, Sandro Magaldi, entre outros, sobre a necessidade de aproveitar o momento para desenvolver mais os negócios pela internet e ampliar os horizontes, enxergando uma economia que vem sofrendo mudanças ao longo dos anos e mais ainda neste novo momento que o mundo está passando.

*“Estamos com vários artigos em nosso site que dão dicas de como aproveitar a internet e criar oportunidades de negócios. Nas lives, vários temas sobre venda online e a descoberta de novos negócios, planejamento, gestão e incentivo a continuar, mesmo diante de tantos desafios. O que podemos fazer, estamos fazendo paralelamente a nossa luta pela flexibilização do funcionamento do comércio. Nosso comércio precisa voltar a vender. E sabemos que nossos clientes também precisam ter o direito de comprar”, acrescentou.

Lá e Cá

*Segundo informações baseadas nas experiências científicas que se tem até agora, o novo coronavírus pode permanecer no ar até 3 horas.

*Com relação ao seu tempo de existência sobre as superfícies ainda não se tem um resultado preciso.

*O que se recomenda é a frequente higienização.

*O governo da Espanha estuda um salário permanente (ainda que reduzido) para auxiliar a população de extrema pobreza.

*Infelizmente o Brasil continua a ser visto pelo mundo como um dos mais vulneráveis a pandemia do covid-19.

*É o segundo maior no número de mortes diárias em decorrência da doença.

Sala Vip

*O empresário Marcelo Reis e sua amada, Mônica Soares, estão tendo hoje um grande motivo festivo.

*O casal está completando hoje 27 anos de um felicíssimo casamento.

*Os primeiros abraços ficam por conta dos frutos deste amor, os filhos João Paulo, João Marcos e João Victor.

*Outro bom motivo: Marcelo Reis, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Outros queridos aniversariantes do dia: Renata Pançardes; Márcio Moren; o músico Vicente Lima; Carine Correa; Alfredo Moreira; Alex Machado.

*Completando um ano que os empresários José Carlos Pereira, Líbia Pereira e Carlos Costa, promoveram no Hotel Bela Vista, o tradicional ‘Tour Frilat 2018’.

*Foram mais de 150 rótulos de diversos países além de um variado buffet com frios, queijos, pães, patês e frutas.

*Assim que for possível passada esta pandemia eles estarão realizando este delicioso evento.