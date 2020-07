Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 07:00 horas

*Martha Rocha, que está residindo há alguns anos na cidade de Niterói, comunicou há mais de um ano, em seu Facebook, ter ido morar em uma pousada particular para idosos, por questões financeiras.

*Lá ela possui todo o carinho e atenção da proprietária, em tempo integral, além de cuidados de médicos geriatras, nutricionistas, enfermagem, alimentação balanceada e muito carinho dos hóspedes.

*Ela contou seu momento, por meio de sua rede social, e disse não se sentir “diminuída ou humilhada por isso”.

*Antes em sua trajetória, Martha Rocha, estava vivendo no Rio de Janeiro.

*Foi no passado vítima de um golpe, perdendo toda sua fortuna.

*Guerreira, deu a volta por cima, indo honestamente à luta, através de diferentes atividades laborais, desde vendedora de joias de uma importante joalheria no Rio, participando do júri em concursos de Misses pelas principais capitais do país, além de ter dedicado às artes plásticas com pinturas de suas apreciadas telas.

*A cidade de Volta Redonda, através de Martha Rocha, também foi referência nacional, através da mídia, com sua residência por 12 anos.

*Veio para ficar perto de seu filho, e fazer o tratamento de um câncer (graças a Deus curado).

*Aqui fez e deixou inúmeras e queridas amizades.

*Posso me orgulhar de ter tido a oportunidade de seu convívio ao longo deste tempo.

*Ela sempre prestigiou com a presença em todos meus eventos.

*Martha Rocha, que simboliza ser o mais importante ícone da Beleza do País, tendo no ano de 1954, após ter sido eleita Miss Bahia, depois conquistado o Miss Brasil e a seguir em julho do mesmo ano, disputado o Miss Universo, nos Estados Unidos, ganhando o título do segundo lugar.

*O concurso teve a mesma comoção de uma Copa do Mundo, a transmissão era feita via rádio, e as famílias brasileiras todas acompanharam o concurso e o resultado pela então denominada (caixa falante).

*Ao seu retorno ao desembarcar no Aeroporto de Salvador, foi transportada em carro aberto, sendo aplaudida pela multidão que a aguardava por todo o percurso.

*Dali em diante, nascia sua trajetória que a marcou com o título de a ‘eterna Miss Brasil’.

*Foram inúmeras as participações de Martha Rocha, nos eventos e campanhas filantrópicas.

*Em Juiz de Fora, poucos meses após sua eleição, foi presença principal numa noite de gala promovida pelo Rotary Club da cidade mineira.

*Impressionante como seu carisma sempre apontou a preferida pelo povo provocando verdadeiro ‘frisson’ aos locais onde era presença convidada aos elegantes eventos.

*As famosidades então nem se fala: Hebe Camargo, a adorava tendo várias vezes levado para seus programas na TV, da mesma maneira Clodovil Hernandez; o apresentador Gugu Liberato; Pedro Bial; Gloria Perez (que chegou inclusive a incluí-la numa cena da novela O Clone); Jane di Castro; Isabelita dos Patins e outras dezenas e mais dezenas de famosos.

*Da mesma maneira a sociedade tradicional do País, principalmente a carioca, mineira, paulista e baiana (de sua origem).

*Acho que os governantes tem uma grande dívida, a tudo que Martha Rocha representou e representa para o Brasil.

*De minha livre iniciativa, acho que ainda está em tempo para ser saldada, principalmente que está prestes as comemorações dos sessenta e seis anos que Martha Rocha, conquistou o título de Segundo Lugar, no Miss Universo.

*Este pedido segue também a todos os amigos que Martha deixou em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende, e em todo o Brasil e sua grande legião de fãs.

*Estou deixando o número da conta bancária dela.

*Toda contribuição será bem vinda. Que Deus abençoe e proteja todos vocês.

*Pode ser uma carinhosa contribuição única, mensal a critério de suas abençoadas vontades.

*A contribuição será em nome de Maria Martha Rocha de Piano – Agência Bancária: Itaú – Agência: 7037 – Conta Corrente: 31231 6 – CPF: 434 793 757 15.

*As pessoas que desejarem mais informações podem se comunicar pelo meu WhatsApp: (24) 98111 8211.

