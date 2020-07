A coluna continua homenageando Martha Rocha

Matéria publicada em 8 de julho de 2020, 06:00 horas

Túnel do Tempo

*Tem início rumores sobre a queda de um OVNI em Roswell, nos EUA (1947).

*Na Itália, a seleção da Alemanha conquistou o tricampeonato mundial de futebol ao vencer a Argentina por 1 a 0 (1990).

*O ônibus espacial Columbia foi lançado do Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, iniciando uma missão que duraria duas semanas (1994).

*José Ramos Horta torna-se Primeiro-Ministro do Timor-Leste pondo fim a semanas de tensões civis (2006).

*O ônibus espacial Atlantis faz seu último voo e decreta o fim da era dos ônibus espaciais da história da NASA (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Pacificador, Dia do Padeiro, Dia da Ciência, Dia do Fotógrafo.

*O Brasil está na lista vermelha, para entrada nos Estados Unidos e Europa.

*Em função de estar liderando o ‘ranking’ na contaminação do covid-19.

*Para colocar o país ainda mais no foco, repercutindo internacionalmente a notícia ontem do presidente Bolsonoro, de ter testado positivo ao covid-19.

* Muito embora sempre minimizou esta doença como uma ‘gripezinha’ ou ‘resfriadinho’ Bolsonaro, buscou todos os caminhos, abusando ao extremo: sem uso de máscaras (na maioria das vezes), não obedecendo o distanciamento social, entre outros abusos.

*Defensor da hidroxicloroquina, ele já disse estar fazendo uso.

*Quem estava ‘pisando em ovos’ foi Todd Chopman Embaixador dos Estados Unidos, em Brasília, que no sábado recebeu Bolsonaro, em almoço.

*Ele e sua mulher, fizeram teste e tiveram resultado negativo. Porém é um exame ainda não confiável pelo mínimo espaço de tempo.

*Com sua personalidade forte e determinação, o presidente irá continuar a minimizar o novo coronavírus.

*Vamos aguardar os próximos capítulos.

Barriga

Cheia

*Comer é uma das coisas mais prazerosas da vida, tanto que algumas pessoas poderiam abrir mão de noites de sexo por comida.

*De acordo com um estudo realizado pelo Match.com, a cerca de quaatro anos, um em cada três solteiros prefere ficar sem sexo por um ano a deixar de apreciar seu prato preferido pelo mesmo período. As informações foram do site Female First.

*O mais surpreendente é que alguns entrevistados ficariam satisfeitos em trocar as relações sexuais por salada, segundo o site Love Bites, que fez um levantamento com 4 mil solteiros.

*Além disso, os comprometidos também têm uma relação insatisfatória com o sexo.

*A pesquisa questionou 3,5 mil indivíduos casados e descobriu que 28% priorizam comida a sexo.

*Como se já não bastasse, enquanto a maioria dos entrevistados está disposta a sacrificar sexo em troca de carne e chocolate, alguns também poderiam abrir mão das relações por frutas e salada.

*O terapeuta sexual Ian Kerner disse que a escolha acontece porque as pessoas deixam de inovar na cama.

*”Se você está escolhendo alimentos em vez de sexo, talvez precise refletir sobre o sexo um pouco mais e, assim como faz com os alimentos, variar a ‘dieta'”, alertou.

Notas

Tristes

*Duas grandes perdas em Volta Redonda: o presidente do Gacemms, Paschoal Possidente, e o médico ginecologista e obstetra, Dr. Carlos Alfredo.

Sala Vip

*Acordando de nova idade hoje, Otaviana Matos.

*Os primeiros abraços e beijos partem de seu amado, o médico José Eugênio Millen de Matos.

*Quem também troca de idade hoje é Gláucia Procópio Alves.

*Os primeiros abraços serão de seu amado, o arquiteto Ronaldo Alves, familiares e inúmeros amigos.

*Outros queridos aniversariantes do dia: A dentista Elaine Camargo; Mônica Rímulo; Paulo Avelar; Camila Carvalho; Isabel Carvalho da Silva; Márcia Campbell; Orion Araújo; Zuleika; Evanildo Schultz; Adelvania Guedes; Albanéa Baylão Trevisan.

*A coluna continua homenageando a Martha Rocha, publicando fotos de alguns eventos que ela marcou presença em sua residência em Volta Redonda.