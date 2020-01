A Dilma, quem diria, pode ganhar um Oscar

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 10:16 horas

Mas, o Coringa é o favorito com onze indicações; Joaquin Phoenix já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator

Depois do impeachment, a ex-presidente Dilma Rousseff pode ganhar um Oscar. Sua retirada do poder é o tema do documentário “Democracia em Vertigem”, da diretora Petra Costa, que concorre à estatueta de melhor documentário. O filme defende a tese da esquerda de que a ex-presidente foi vítima de um golpe de direita. E ganhou a simpatia dos americanos democratas, que veem semelhança entre a tomada do poder pela extrema direita no Brasil e a ascensão de Donald Trump nos Estados Unidos.

É claro que o atual governo não concordou com a escolha. E o presidente Jair Bolsonaro já disse que o filme é “lixo”. A esquerda pensa diferente e a ex-presidente ficou emocionada declarando ter certeza de que “a verdade será revelada”. Lula também comemorou a indicação. “Democracia em Vertigem” vai disputar com outros cinco concorrentes e pode vencer devido aos fatores políticos envolvidos.

O campeão das indicações este ano é o “Coringa” que concorre a onze estatuetas, incluindo melhor ator para Joaquin Pheonix e melhor diretor com Todd Phillips. Sinal dos tempos… Há vinte anos seria impensável imaginar que um filme sobre um personagem de história em quadrinhos pudesse ser o favorito aos prêmios da Academia de Hollywood.

“Era uma Vez em… Hollywood”, do Tarantino, “O Irlandês” e “1917” concorrem a dez estatuetas cada um. “1917” é um filme de guerra do diretor Sam Mendes, sobre dois soldados que precisam entregar uma mensagem dentro do território inimigo durante a Primeira Guerra Mundial. “O Irlandês”, do consagrado diretor Martin Scorcese, tem Al Pacino e Robert De Niro em uma história sobre a máfia e o assassinato do sindicalista Jimmy Hoffa. Uma história que os americanos conhecem muito bem, mas é desconhecida pelos brasileiros.

“Era uma Vez em… Hollywood” é aquele filme maluco onde dois amigos impedem o assassinato da atriz Sharon Tate em 1969. Curiosamente o filme deu ao Brad Pitt o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante. E o Globo de Ouro é considerado uma prévia do Oscar. Pessoalmente acho que Pitt estava muito melhor na ficção científica “Ad Astra”, mas filmes espaciais geralmente só concorrem a prêmios técnicos.

Também disputam estatuetas filmes menos cotados como “Adoráveis Mulheres” e “Parasita”. “Parasita” é um filme coreano que ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Conta a história de uma família de desempregados que tenta se aproximar de outra família da classe alta. É o 11º filme estrangeiro a ser indicado para o Oscar de melhor filme, mas tem poucas chances diante das produções americanas.

Joaquin Phoenix já ganhou o Globo de Ouro de melhor ator pelo “Coringa”. E não foi nem um pouco diplomático, comentando que esse tipo de prêmio visa promover a própria indústria cinematográfica e que não faz sentido comparar o desempenho de um ator em relação a outro. Mas, já foi muito pior. Nos anos de 1960 atores engajados como Marlon Brando e George C. Scott simplesmente não apareciam para receber o Oscar. Brando mandou uma representante dos povos indígenas para receber seu prêmio pelo “O Poderoso Chefão”.

O músico John Williams concorre ao Oscar pela 58º vez com a trilha sonora do novo Star Wars. Só Walt Disney superou sua marca.

De qualquer forma a cerimônia, marcada para 9 de fevereiro em Los Angeles, promete dar o que falar. Não é todo dia que vemos a Dilma e o Coringa disputando uma estatueta dourada.