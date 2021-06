Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*É fundada a cidade de Foz do Iguaçu (1914).

*Brasil, México e Venezuela retomam as suas relações diplomáticas (1933).

*Segunda Guerra Mundial: Benito Mussolini, ditador da Itália, declara guerra à França e à Inglaterra (1940).

*Segunda Guerra Mundial: a primeira bomba V-1 alemã é lançada sobre a cidade de Londres (1944).

*A China e a União Soviética firmam um acordo nuclear (1959).

*Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel apodera-se do território egípcio situado ao leste do Canal de Suez, derrota o exército da Jordânia e ocupa a península do Sinai (1967).

*O presidente chileno Salvador Allende nacionaliza o Banco do Chile (1972).

*Israel retira as suas tropas do Líbano (1985).

*Inauguração do Centro Cultural de Belém, em Lisboa (1993).

*A OTAN anuncia o fim dos bombardeios aéreos contra a Iugoslávia, após 79 dias de ataques. A ONU autoriza o movimento da força internacional para Kosovo e a criação de uma administração interina para o território (1999).

*Abertura da 19ª edição da Copa do Mundo, na África do Sul (2010).

*Morre Rosinha de Valença, compositora e violonista brasileira (2004).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Artilharia, Dia do Pastor, Dia da Raça.

*O Corinto Center Park, parque de diversões instalado no Shopping Park Sul em Volta Redonda, entregou na última semana mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis à Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda.

*A doação veio de uma ação promovida pelo parque e pelo shopping junto aos clientes.

*Francinele da Silva Ribeiro, coordenadora administrativa da Casa da Criança e do Adolescente, se surpreendeu com as doações: “Os alimentos doados serão destinados às famílias de crianças atendidas em nossos projetos sociais”.

*A instituição atende crianças vítimas de violência, abuso sexual e em risco social.

*Só no programa Curumim, que cuida de crianças em contra-turno escolar, são mais de 300 crianças.

*Ao todo, mais de 1.000 crianças são atendidas pela Casa da Criança e do Adolescente, em diversos projetos sociais que abrangem 12 municípios da região do Médio Paraíba além de 12 municípios na região serrana, atendidos pela unidade em Nova Friburgo.

*”É um prazer poder ajudar às crianças, o Corinto sempre faz ações como essa por onde passa e a receptividade da população da região foi ótima”, avaliou Reinaldo Oliveira, diretor do Corinto Center Park, que confidenciou que em breve o parque abrirá suas portas para receber crianças atendidas pela Casa da Criança e do Adolescente.

*O parque funciona sob autorização dos órgãos competentes e recebe regularmente a visita dos agentes da Vigilância Sanitária, sempre atendendo a todas as diretrizes no combate à Covid, como controle de público, distanciamento e uso de máscaras além do uso de álcool em gel na higienização dos brinquedos e pontos de álcool em gel para higienização dos clientes.

*A Casa da Criança e do Adolescente tem sua sede na rua 21, nº34, Vila Santa Cecília, Volta Redonda.

*O Corinto Center Park está localizado no Shopping Park Sul, que fica na Rod.Metalúrgicos, 1.189, São Geraldo – Volta Redonda.

*De Parabéns!!! Aos proprietários do Corinto Center Park pela humanitária iniciativa.

Moção de Congratulações

*O Presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Dr. Eduardo Guimarães Prado, foi homenageado noite de Terça-Feira, em cerimônia na Câmara Municipal de Volta Redonda.

*Foi recebedor da Moção de Congratulações e Aplausos.

*Uma iniciativa do vereador Luciano de Souza Portes, e que teve unanimidade de todos os parlamentares.

*Impresso na Outorga o seguinte texto: Novo Presidente da Fundação Oswaldo Aranha (UNIFOA) Eduardo Prado, advogado, professor, nascido em Volta Redonda ao dia 24 de setembro de 1963, filho de Edu Prado e Olívia Guimarães Prado, casado com Cecília Prado, pai de Leonardo Prado, também advogado, ingressou na FOA em 1996.

*Eduardo atuou como professor de Curso de Ciências Contábeis e Direito, coordenador do curso de Direito, Diretor de Centro de Área, Assessor Jurídico e de Reitoria, Superintendente Executivo e Vice-Presidente.

*A coluna publica alguns clientes desta solenidade.

O presidente da FOA, Dr. Eduardo Guimarães Prado, recebendo a Moção de Congratulações e Aplausos das mãos do vereador Luciano de Souza Portes O presidente da FOA, Eduardo Prado, recebendo a homenagem do vereador Luciano Portes, entre o Superintendente Geral da FOA, Jose Ivo de Souza; Cecília Prado (esposa), Leonardo Prado (filho) com a noiva Lara Oliveira

O presidente da FOA Eduardo Prado com o Superintendente Geral da FOA, Jose Ivo de Souza O presidente da FOA, Dr. Eduardo Prado usando a Tribuna para fazer seus agradecimentos pela honrosa homenagem





Sala

Vip

*A dupla Julinho Marassi e Gutemberg, neste mês completa 30 anos de carreira.

*Aniversariantes do dia: direto de Portugal, Pedro Henrique Calheiros; Clóvis Muniz; Bernadete Oliveira; o artista plástico Ronaldo Auad; Ebenézer; Ângela Martins; a arquiteta Lílian Caputi; Rodrigo Calino; Isis Teixeira; Dário Ferreira; João Maria; Camila Lopes; Flávia Matos; Daiane Pimentel.

*Marcelo Guilarducci e Franci Guilarducci estão promovendo às terças, quartas e quintas-feiras o delicioso rodízio de petiscos.

*Aliás, eles também preparando uma noite especial neste sábado para o ‘Dia dos Namorados’ com a assinatura musical da dupla Rafael & Allan.