A dupla Julinho Marassi e Gutemberg, neste mês completa 29 anos de carreira.

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 07:00 horas

Túnel Do Tempo

*É fundada a cidade de Foz do Iguaçu (1914).

*Brasil, México e Venezuela retomam as suas relações diplomáticas (1933).

*Segunda Guerra Mundial: Benito Mussolini, ditador da Itália, declara guerra à França e à Inglaterra (1940).

*Segunda Guerra Mundial: a primeira bomba V-1 alemã é lançada sobre a cidade de Londres (1944).

*A China e a União Soviética firmam um acordo nuclear (1959).

*Termina a Guerra dos Seis Dias. Israel apodera-se do território egípcio situado ao leste do Canal de Suez, derrota o exército da Jordânia e ocupa a península do Sinai (1967).

*O presidente chileno Salvador Allende nacionaliza o Banco do Chile (1972).

*Israel retira as suas tropas do Líbano (1985).

*Inauguração do Centro Cultural de Belém, em Lisboa (1993).

*A OTAN anuncia o fim dos bombardeios aéreos contra a Iugoslávia, após 79 dias de ataques. A ONU autoriza o movimento da força internacional para Kosovo e a criação de uma administração interina para o território (1999).

*Abertura da 19ª edição da Copa do Mundo, na África do Sul (2010).

*Morre Rosinha de Valença, compositora e violonista brasileira (2004).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Artilharia, Dia do Pastor, Dia da Raça.

*Em tempo de distanciamento social, ter visão empreendedora tem feito toda a diferença.

*Você se lembra daqueles cinemas ao ar livre, que você assiste de dentro do carro um filme numa tela gigante?

*Então, o Grupo Correta trouxe para Volta Redonda o DRIVE-IN e vai fazer a alegria dos apaixonados no Dia dos Namorados, 12/06, às 19 horas.

*Além do filme, vai ter foodtruck, pipoca e baleiras.

*O áudio sai direto no carro, com qualidade digital.

*É só estacionar, pedir o que vai acompanhar essa noite incrível e diferente, quem vem no carro, com toda a prevenção que o momento pede.

*O amor à moda antiga está no ar.

*No Instagram da Correta Aterrado e da Correta Retiro vai ter sorteio de 10 ingressos em cada um.

*Lá tem as regras para participar, mas é preciso correr, porque vai até às 16 horas desta quinta-feira.

*Os ingressos são limitados e quem quiser também pode se cadastrar no site corretanet.com.br.

Beleza com Segurança

Sala Vip

*Uma das principais referências da pneumologia do Estado do Rio de Janeiro, o médico de Volta Redonda Gilmar Alves Zonzin participa hoje do XIII Congresso de Iniciação Científica, promovido pela UniRedentor, de Campos dos Goytacazes.

*Professor do UniFOA e chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Santa Maria, Gilmar Zonzin ministrará a palestra “Imaginologia na abordagem do paciente com Sars-Cov-2”.

*Este ano, o evento, que é voltado para acadêmicos de Medicina, será realizado de forma remota para atender às necessidades de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19.

*A dupla Julinho Marassi e Gutemberg, neste mês completa 29 anos de carreira.

