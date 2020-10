Matéria publicada em 7 de outubro de 2020, 14:28 horas

Túnel

Do Tempo

*Inauguração da primeira linha de montagem industrial pelo empresário Henry Ford (1913).

*Albert Einstein, fugindo da perseguição nazista, parte do porto de Southampton para os Estados Unidos (1933).

*A Frente Única Antifascista se posiciona contra a “marcha dos cinco mil” organizada pela Ação Integralista Brasileira, resultando em um conflito armado que ficou conhecido como Revoada dos galinhas-verdes (1934).

*Proclamada a República Democrática Alemã (Alemanha Oriental) (1949).

*Beatificação do Papa Inocêncio XI (1956).

*Morre Mario Lanza, tenor americano (1959).

*Os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética assinam um tratado proibindo a realização de testes nucleares (1963).

*Estreia o primeiro filme feito para TV (1964).

*Henrique Mecking, conhecido por Mequinho, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o Torneio Internacional de Xadrez com apenas 19 anos (1971).

*O filme ‘Toda Nudez Será Castigada’ é censurado logo em seguida de sua estreia no Rio de Janeiro (1972).

*Promulgada a Constituição da União Soviética (1977).

*Nascido o primeiro bebê de proveta brasileiro (1984).

*George Bush desencadeia uma campanha militar contra o Afeganistão devido aos atentados de 11 de setembro (2001).

Zig – Zag

*A empresária da Educação Maria Marques, em tempo de total alegria.

*Ela iniciou ontem, as aulas que irá ministrar de Gestão da Emoção e Autogovernança para as embaixadoras do Projeto EcoWomen.

*Trata-se do projeto educacional multidisciplinar, e se propõe a fazer ecoar a voz de meninas e mulheres pelos seus direitos humanos, ecológicos e econômicos diante dos problemas socioambientais, culturais, educacionais no mundo pós Covid-19.

*Surgiu com a parceria do MUDART (Movimento Universidade Arte Transformática) com a PEACE (Paz, Educação Ambiental e Consciência Ecológica).

*Juntos somam esforços para integrar temáticas como: Educação Socioambiental, Economia Circular, Empreendorismo Consciente, Formas de Solução de Conflitos, Comunicação Não-violenta.

*Direitos Humanos e a Arte como ferramenta de emancipação.

*Após o período das aulas, as jovens embaixadoras serão orientadas para a criação de projetos em prol de suas respectivas comunidades, vislumbrando sempre os dezessete objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

Fora

de Controle

*Uma pesquisa da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, realizada ano retrasado, encontrou relações entre o divórcio e problemas de saúde.

*De acordo com o estudo, homens que passam por uma separação correm mais riscos de sofrer morte prematura, abusar de substâncias como álcool ou drogas ou desenvolver depressão.

*Condições cardíacas, pressão alta, derrames e suicídio também fazem parte da lista, de acordo com o estudo.

*A pesquisa acompanhou um homem de 45 anos que havia passado por um divórcio difícil, tinha problemas para dormir e sentia muitas dores abdominais.

*O voluntário disse que consumia seis latas de cerveja por dia e que, recentemente, tinha passado a odiar o seu emprego e que se irritava facilmente com chefe e amigos.

*O divorciado havia engordado e seu fígado tinha aumentado de tamanho, além de ter recebido diagnóstico de depressão, que levava a estados de ansiedade e estresse.

*”A ideia comum em muitas culturas apresentam o homem como duro, resistente e menos vulnerável a traumas psicológicos do que a mulher. Mas, o fato é que ele também é atingido por traumas e eventos negativos da vida, como o divórcio”, disse o professor Ridwan Shabsigh, da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, e presidente da Sociedade Internacional de Saúde Masculina ao jornal Daily Mail.

Sala

Vip

*As alunas do curso de Direito do UBM – Centro Universitário de Barra Mansa, Letícia da Silva Reis e Vitória Lurdes Costa Teixeira, foram selecionadas para apresentar artigo científico no VII Congresso Internacional do Observatório da Mentalidade Inquisitória.

*O evento, promovido esta semana pela OAB – Paraná de forma remota (devido à pandemia da Covid-19) reunirá renomados conferencistas e participantes de vários países.

*O tema do trabalho de pesquisa das alunas de Direito do UBM é “O juiz de garantias como instrumento apto a eludir a formação de Quadros Mentais Paranóicos”.

