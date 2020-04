A empresária Elaine Chokyu despertando neste sábado,  com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 07:30 horas

Carta Branca

*Fica como exemplo que ‘Carta Branca’, não serve para nada.

*Afinal, não existe nada escrito.

*Nesta sexta-feira, o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, pode viver esta experiência.

*Ele acreditou quando recebeu a pasta do presidente Jair Bolsonaro, que lhe garantiu ‘Carta Branca’ dando-lhe plenos poderes para o comando das funções.

Rota de Colisão

*Esta postura do presidente Bolsonaro, está em ‘rota de colisão’.

*Cada vez mais, ele tem tido em suas falas e atitudes, cometido atrapalhadas.

*A maior de todas aconteceu com a demissão na Polícia Federal, atreladas ao domínio do então ministro Sergio Moro.

*A ponto de grupo de empresários bolsonaristas, que o apoiavam integralmente, rompendo com seu governo.

*Mais de duzentos estiveram reunidos, na sexta-feira, capitaneados pelo seu maior defensor, Luciano Hang.

Amor e Sexo

*Quantas vezes os casais fazem sexo por semana?

*De acordo com o urologista Harry Fisch, do Hospital Presbiteriano de New York, nos Estados Unidos, a média é de duas vezes por semana entre 30 e 50 anos.

*E a quantidade tende a diminuir com o tempo. Os dados foram publicados pelo jornal Daily Mail, há dois anos.

*Segundo o profissional, na faixa dos 20 anos os parceiros transam a cada um a três dias.

*Depois dos 50 anos, o número médio cai para menos de uma vez por semana.

*Vale dizer que, no início da relação, é comum diversão entre quatro paredes pelo menos uma vez por dia.

*“Isso é realmente o ponto: não quanto sexo você tem, mas se você e seu parceiro estão felizes com o sexo que têm. Qualidade vence a quantidade. É tudo sobre a satisfação”, comentou o médico.

*O problema é que os casais costumam fazer sexo por 7,3 minutos e isso nem sempre é suficiente para o prazer feminino.

*Cerca de 45% dos homens chega ao orgasmo dois minutos depois de iniciar a penetração, sendo que as companheiras precisariam ao menos de cinco a sete minutos.

*Fisch sugeriu que homens que levam menos de dois minutos ou mais de 40 para ter um orgasmo marquem uma consulta com um médico.

Sala Vip

*A empresária Elaine Chokyu despertando neste sábado, com sua mais nova idade.

*Os abraços e beijos ficam por conta de seu bem amado, o empresário Keisabro Chokyu e das filhas, Sophia, Lívia, Karol e Lena.

*Ao contrário de anos anteriores os cumprimentos e homenagens, vão ser à distância.

*Um exemplar distanciamento social.

*O Clube Náutico e Recreativo Santa Cecília, completando neste sábado 72 anos de fundação.

*Dentre as inúmeras manifestações solidárias, que estão sendo realizadas para auxiliarem pessoas que estão fragilizadas com toda esta pandemia, neste sábado, uma oportunidade, acontece na Igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica aberta no horário de 8h30 as 11h30.

*Para quem quiser fazer sua oração e entregar alguma doação de alimentos ou devolver o seu dízimo.

*Serão observados os devidos cuidados de higiene recomendados pelas autoridades, uso de máscaras e de evitar aglomerações.