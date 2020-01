A empresária Vera Mollica Silva está despertando hoje com sua mais nova idade

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 10:14 horas

Túnel

Do Tempo

Estreia do personagem Popeye, criação de Elzie Crisler Segar, ainda como coadjuvante da tira Thimble Theatre (1929).

O Uruguai se tornou o primeiro Campeão Mundial de Futebol ao vencer a Argentina por 4 a 2 no Estádio Centenário, em Montevidéu (1930).

Segunda Guerra Mundial: o Iraque declara guerra à Alemanha, sendo o primeiro país islâmico independente a fazê-lo (1943).

Segunda Guerra Mundial: Fim do racionamento de carne na Austrália (1944).

Segunda Guerra Mundial: As tropas da União Soviética conquistam a cidade de Varsóvia (1945).

Os nazistas começam a evacuar o campo de concentração de Auschwitz devido à aproximação das tropas soviéticas.

O fabricante da talidomida perdeu uma ação judicial na Inglaterra e foi obrigado a pagar indenização a 433 crianças. O remédio, tomado por mulheres grávidas, provocava a deformação dos fetos (1973).

Guerra do Golfo: a coalizão liderada pelos Estados Unidos inicia um maciço ataque aéreo contra o Iraque (1991).

Um terremoto sacode a cidade de Kobe, no Japão (1995).

O primeiro Penguin book, livro mais barato editado em papel jornal, foi publicado na Inglaterra (1935).

Morre Tarsila do Amaral, pintora modernista brasileira (1973).

Zig – Zag

*O restaurante Vernissage, em Penedo, sem dúvida nenhuma, desfruta do prestígio de proporcionar excelente gastronomia.

*Sem falar do aconchegante espaço.

*E das atrações musicais de qualidade.

*Aliás, amanhã o Vernissage Penedo terá show com o DUO Z.

Quatro

Patas

* Os gatos pensam que os donos são uma versão maior e não hostil de si mesmos, de acordo com um especialista em comportamento animal.

*As informações foram publicadas há dois anos, no site do jornal britânico Daily Mail.

*O biologista John Bradshaw acredita que quando os gatos se afeiçoam aos seus donos, eles na verdade os estão tratando como outros gatos.

*Um rabo levantado para cima é um ótimo sinal entre os felinos e também uma forma de mostrarem afeição aos seus donos.

*O biologista acredita ainda que, apesar de tantos anos sendo domesticados, os gatos ainda são animais selvagens.

*“A transformação dos gatos de exterminadores residentes para companheiro de convívio foi recente e rápida e, especialmente sob a perspectiva dos felinos, é incompleta”, observa o especialista.

* Outra observação é que, quando um gato traz para casa um animal, ele na verdade está trazendo um presente para o seu dono.

*Bradshaw é um biologista que fundou e que dirige o Anthrozoology Institute, que fica na University of Bristol.

* Ele tem estudado o comportamento de gatos domesticados e seus donos por mais de 30 anos, e é autor de diversos artigos científicos e pesquisas.

*Ele também é autor do livro Defense of Dogs (Em Defesa dos Cães, em tradução livre), no qual descreve como os gatos serão daqui a 50 anos.

* “Quanto mais eu estudo os gatos, desde o mais selvagem aos mais mimados, mais me torno convencido de que não podemos mais nos dar ao luxo de ter gatos: uma abordagem mais ponderada sobre a manutenção e criação de gatos é necessária se quisermos garantir o seu futuro”, observa.

Sala

Vip

* O empresário Roberto Loureiro com Viviane Martins Loureiro e a filha Maria Eduarda, a Duda, passaram o Réveillon, em New York, New York.

* O empresário Rogério Loureiro, embarcou no dia 2 de Janeiro, ao encontro deles.

* Foi acompanhado de sua mãe Alvani Goulart Loureiro, de Cristiane Cotrim Loureiro e dos filhos Serginho Loureiro, Fernanda e Bruna Eny Loureiro acompanhada de seu Hélio Barcia, Eduardo Cotrim também participou do passeio, que desta vez incluiu Washington.

* Regressaram da ‘Capital do Mundo’ no domingo.

* O empresário Josemo Corrêa de Mello com sua mulher, Isabela Marques e Caio Corrêa, em tempo de merecidas férias pela Europa.

*Começaram pela romântica Itália, e claro não poderia faltar no roteiro mais uma vez, Roma.

*Aliás, o romântico par casou ano passado, num acontecimento ‘Hollywoodiana’ cerimonia e recepção maravilhosa, em Itaipava.

*A ‘lua de mel’ ficou entre Santorini e outros pontos da Grécia, depois rumaram para as Ilhas Maldivas e finalizando o circuito voaram para os Emirados Árabes, incluindo Dubai.

*Eles ainda não tinham tido oportunidade juntos, de visitarem a Itália.

* No ‘Réveillon’ Josemo Corrêa de Mello, reuniu integrantes da família Bramil para assistirem a queima de fogos, ‘al mare’ em Copacabana.

* A empresária Vera Mollica Silva, despertando hoje com sua mais nova idade.

* Ganha as primeiras homenagens de seu amado, Aluízio Silva e do filho Álvaro Mollica, além dos demais familiares e muitos amigos.

* Outros queridos aniversariantes do dia: Juliana Machado; Virgínia J. Medeiros; Edson Carmo Vianna; Jussara de Paula Adário; Odilon Gonçalves Mendes; Lourdes Oliveira; Jéssica Fonseca; Anny Karollaynny Sousa; Elaine Batalha; Sergio da Silva Jorge; Andrea Barros; Aline Silva Almeida; Albanio Valério Lourenço; a advogada Ana Maria Bastos Seraphim; Jéssica Fonseca; Edinho Vianna.

* Vamos em frente para a realização do CarnáFolia, que acontecerá dia 15 de fevereiro, nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

* Aliás, já tem muita gente providenciando suas fantasias.

* Como costumo dizer, se você não desejar ir fantasiado, vá vestido de você mesmo. Simples assim.

* O importante é estar num ambiente aconchegante, com amigos e novos contatos, numa festa onde a alegria e alto astral é o foco.

* Excelente gastronomia e música de qualidade. O Carná Folia é tudo isso.

Faltando 29 dias para o Carná Folia