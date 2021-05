Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 07:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Automobilismo: inauguração do Autódromo de Interlagos na cidade de São Paulo (1940).

*A Câmara Federal do Brasil aprova a Lei Áurea (abolição dos escravos), com 9 votos contrários (1888).

*O Papa João Paulo II escapa de atentado em Portugal (1982).

*Automobilismo: o brasileiro Rubens Barrichello é obrigado, pela Ferrari, a ceder o 1º lugar do GP de Fórmula 1 da Áustria para Michael Schumacher (2002).

*São Paulo: Início da onda de violência, organizada pelo PCC (2006).

*Terremoto na China com epicentro na província de Sichuan resultou na morte de setenta mil pessoas na China (2008).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Mundial do Enfermeiro.

*Uma pesquisa realizada pelo Technical Manager at Initial Hygiene, da Inglaterra, revelou que uma bolsa feminina pode ter mais bactérias que um vaso sanitário.

*As informações divulgadas pelo jornal Daily Mail, afirmam ainda que o item mais sujo é o creme para as mãos (alguns frascos analisados apresentaram mais bactérias do que acentos de sanitários).

*Já os produtos mais “inofensivos” são o batom e a máscara para cílios.

*Outro detalhe do estudo é que as bolsas de couro são ainda mais propensas a cultivar as bactérias, por conta de sua textura esponjosa, condição perfeita para o crescimento e proliferação das nocivas hospedeiras.

*Fora isso, uma em cada cinco alças das bolsas contém bactérias suficientes para causar algum dano à saúde.

*“As bolsas entram regularmente em contato com as mãos e outras superfícies, de modo que o risco de transferência de germes para elas é muito alto, especialmente porque são raramente limpas”, afirmou Peter Barrat, gerente técnico da entidade que realizou o estudo.

*Para evitar riscos à saúde, os pesquisadores sugerem que as mulheres limpem regularmente as mãos com lenços ou sabonetes anti bactericidas, ou álcool em gel, evitando assim a contaminação ou a transmissão das bactérias para outras pessoas e alimentos.

*O mais curioso é que estas prevenções foram à bem mais tempo, pelo menos três anos antes de surgir esta pandemia.

*Nos tempos atuais mais do que nunca é seguir a risca para se evitar a contaminação pelo covid-19.

Do Bem

*A família do pequeno Pedro Júlio Delesposte (3 anos) estará promovendo dia 5 de junho, uma Feijoada, no Clube dos Funcionários da CSN.

*Pedro precisa de uma neurocirurgia (risotomia dorsal seletiva).

*O delicioso almoço será em formato de drive thru. convites custam apenas R$ 20.

Sala

Vip

*Aniversariantes do dia: Bibi Amarante; Luciana Martins; Sandra Costa; Fátima Guedes; o médico Gotardo Netto; Bruno Azevedo.

*O médico ortopedista, Dr. Reinaldo Couri, tem desde ano passado aproveitado a quarentena para se aprimorar num momento de lazer em sua residência e a dedicar ao plantio de uma horta.

*Aliás, outra forma de lazer que ele deu continuidade nos tempos de pandemia, foi participar do curso de gastronomia no IGA, de Volta Redonda, tendo profissionalizado aprimoramento dos seus conhecimentos no lado Gourmet.

*Ele já é um ‘expert’ e pode ser considerado mais um bam-bam-bam da gastronomia.

*O uso das máscaras e utilização do álcool em gel, ao entrarem nas lojas, restaurantes e supermercados é obrigatório.

*Os abraços e apertos de mãos nas alegrias de reencontrarem os conhecidos nos lugares públicos, continuam ‘proibidos’.

*Nem os cumprimentos utilizando os cotovelos são recomendáveis.

*Afinal, na etiqueta ao se espirrar, recomenda-se aparar o rosto em direção ao cotovelo.

*Portanto, um área altamente contaminada.

*O correto é usar a expressão: sinta-se abraçado.

*O mesmo fazer aquele simpático gesto do coração com as mãos.

*A coluna continua prestando homenagem a algumas Mães com seus filhos.