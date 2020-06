A fotógrafa Janine Melo, despertando hoje com sua mais nova idade

Matéria publicada em 25 de junho de 2020, 07:00 horas

Túnel Do Tempo

*A Carta das Nações Unidas é assinada em San Francisco (1945).

*Independência de Madagascar (1960).

*John F. Kennedy diz sua famosa frase “Ich bin ein Berliner” em uma visita a Berlim Ocidental (1963).

*Os Beatles lançaram o álbum A Hard Day’s Night nos Estados Unidos (1964).

*Karol Wojtyla (Futuro Papa João Paulo II) era feito Cardeal pelo Papa Paulo VI (1967).

*Um Código de barras na simbologia Universal Product Code é escaneado pela primeira vez para vender um pacote de Wrigley’s goma de mascar no Marsh Supermarket em Troy, Ohio, Estados Unidos (1974).

*Indira Gandhi estabelece uma regra autoritária na Índia (1975).

*A CN Tower, a maior estrutura auto-sustentada do mundo, é inaugurada (1976).

*Os Estados Unidos lançam um míssil de ataque com destino aos Quartéis Generais de Inteligência de Bagdá em retaliação ao atentado contra o ex-presidente George H. W. Bush em Abril, no Kuwait (1993).

*Montenegro se torna o 192º membro das Nações Unidas (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico ilícito de Drogas, Dia das Nações Unidas do Apoio às Vítimas de Tortura, Dia Mundial da Carta das Nações Unidas, Dia do Professor de Geografia no Brasil.

*Uma história importante para contar.

*Completou um ano que eu e Jefte Castro, ao retornarmos da Itália, aterrissamos em Frankfurt para conexão.

*Acontece que a Cia. Aérea Lufthansa teve todos seus voos cancelados (até hoje não entendi o que houve) o aeroporto que é de propriedade da Lufthansa foi fechado, e todos os passageiros foram direcionados para os hotéis.

*O embarque com retorno para o Rio de Janeiro, seria na manhã do dia seguinte.

*O hotel que fiquei instalado, diga-se muito bom, provavelmente de categoria 4 estrelas.

*Lá por instantes durante o rápido lanche, tive a oportunidade de conhecer o jovem engenheiro Eduardo Soares, também fazendo parte desta aventura, que estava ansioso para seu regresso, pois ficaria noivo no dia seguinte.

*Eduardo Soares, que vinha da Inglaterra, onde estava fazendo mestrado e trabalhava na Ford na atividade de pesquisador em inteligência artificial, no projeto de carros autônomos, acabou tendo que adiar por dois dias, seu sonho de ficar noivo.

*Imagina o susto que sua noiva levou, a festa toda pronta para sua chegada.

*Até então recente formada Sarah Biaso, estava fazendo residência médica.

*No corre- corre ela conseguiu realocar o espaço de festas, o buffet e avisar todos os convidados.

*Final Feliz. Ficaram noivos na ocasião.

*Pois bem, o Face me trouxe esta matéria, que publiquei ano passado.

*Resolvi acessar o Face do Eduardo Soares, para saber notícias de ambos.

*E qual não foi minha surpresa, em ver que ele, na linha de frente, junto de uma equipe, desenvolveu um importante invento.

*Construíram uma tecnologia baseado em Inteligência Artificial para detecção de Covid-19 através de tomografia de tórax.

*O aparelho foi realizado utilizando dados que coletaram em hospitais de São Paulo, e conta com uma precisão de 97% para essa tarefa.

*O projeto é uma parceria entre a Universidade de Lancaster (Inglaterra) e hospitais brasileiros.

*Detalhe: sua noiva Sarah Biaso, integra a equipe deste projeto, além de

*A nota é sensacional, ou seja, um grande avanço, feita por um jovem brasileiro, natural de Lambari (Minas Gerais). Orgulho para todos nós.

*O currículo de Eduardo Soares é também invejável: Estudou Ph.D. in Computer Science em Lancaster University

*Estudou Doutorado Ciência da Computação em UFSCar – Universidade Federal de São Carlos

*Mora em Lancaster (Lancashire).

*O link para o artigo e base de dados publicados: https: www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20078584v2

Sala Vip

*Começou ontem e segue nos próximos dias a série de lives do DIÁRIO DO VALE via Instagram.

*A fotógrafa Janine Melo, despertando hoje com sua mais nova idade. Receberá inúmeras homenagens à distância.

*Respeitando o isolamento social desta vez não terá festa.

*Aniversariantes do dia: O vereador Jorginho Fued; Ademir Abrantes; Marcos Mendonça; Sandra Fitoria; o psicólogo Fernando Arcanjo; Noeli M. Costa; Lucia Nader; o médico Sergio Eduardo Pistarino; André Delunardo; Jorge Alberto Felipe Cury; Brunna Santos; Paula Mariano; Caio Formage; Raphael Namé; Jorge Alberto Felipe Filho.

*Os voltarredondenses cada vez mais descobrindo os atrativos de Portugal.

*Tem sido grande os grupos a escolherem em suas viagens de férias a ‘Santa Terrinha’.

*Sem exceção todos eles regressam falando maravilhas de tudo que veem e a hospitalidade dos portugueses.

*Assim que passar a pandemia este roteiro segue a normalidade.