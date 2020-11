Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 15:07 horas

Túnel Do Tempo

*Chuva de estrelas: efeito da queda de meteoros (estrelas cadentes) é visto do Canadá até o México (1833).

*Estreia do Vasco da Gama na categoria regata (1898).

*Instituída lei que cria o Cruzeiro Novo como novo padrão monetário do Brasil (1965).

*Restabelecida a eleição direta para governadores e o fim dos senadores biônicos, mantidos os mandatos em curso (1980).

*Erupção vulcânica do Nevado del Ruiz, nos Andes, soterra a cidade de Armero, na Colômbia (1985).

*A Suécia decide entrar para a União Européia após um referendo (1994).

*Os primeiros passageiros viajam pelo Túnel da Mancha (1994).

*Michael Schumacher alcança o seu primeiro título mundial de Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália (1994).

*Tropas da Aliança do Norte tomam o controle de Cabul (2001).

*Morre Mara Manzan, atriz brasileira (2009).

Zig – Zag

*Hoje, sexta-feira 13. Para os pessimistas, o dia requer muita cautela.

*E certamente, não faltarão os “rituais” do tipo banhos de “descarrego”, uso de incenso, galho de arruda atrás da orelha, evitar pisar com o pé esquerdo ao levantar da cama, evitar passar por debaixo de escadas, e outras crendices mais.

*Para eles, neste dia, todo cuidado é pouco.

*Eu adoro o número 13.

Contagem Regressiva

*Chegando aos instantes finais, o momento mais ‘crucial’ em todo o país: a guerra de nervos dos candidatos que disputam a uma vaga de Prefeito ou Vereador.

De Luto

*A Fundação Oswaldo Aranha lamentou profundamente o falecimento do ex-deputado federal, José Luiz de Sá, aos 70 anos.

*Participante Benemérito da FOA, integrante do Conselho Fiscal ex-integrante do Conselho Curador, José Luiz vinha fazendo tratamento contra um câncer e estava afastado da vida política desde que deixou a presidência da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), em 2016.

*O sepultamento aconteceu ontem, às 10 horas no Portal da Saudade.

Sala Vip

*Aumentando o clima de Natal. Muitas lojas já estão totalmente voltadas para os artigos de presentes tão tradicionais.

*É o comércio apostando todas as fichas para esta que é anualmente sua maior campanha de vendas.

*Inclusive a sinalização para os milhares de empregos (ainda que temporários).

*Os lojistas estão mantendo todas as normas de seguranças protocoladas pela Organização Mundial de Saúde.

*Aniversariantes do dia: o ex-prefeito de Barra Mansa, Zé Renato Carvalho; Marcelo Carvalho; Sueli Seixas; Adriana Ferreira; Lorraine Almeida; Paulo Pereira; Thais Vitória; Valéria Maria; Tatiana Aguiar; Rogério Oliveira; Roselleny Martins de Souza; Luiz Fernando Pimenta.