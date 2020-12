A Grão&Vida nasceu da vontade de compartilhar amor em forma de comida.

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2020, 06:00 horas

Túnel

Do Tempo

*Realiza-se a primeira entrega oficial dos Prêmios Nobel em Estocolmo e Oslo (1901).

*Nova aparição de Nossa Senhora à religiosa Lúcia de Jesus dos Santos, em Pontevedra, Espanha (1925).

*Os Países Baixos são admitidos como Estado-Membro da ONU (1945).

*A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU (1948).

*É fundada em New York, Estados Unidos, a legendária equipe de futebol estadunidense, o New York Cosmos (1970).

*Proibida a tortura, de acordo com a Convenção das Nações Unidas – Na atualização da convenção de Genebra pelo alto colegiado da ONU (1984).

*Instituição do Dia Internacional dos Direitos Animais pela ONG inglesa Uncaged (1998).

*A associação Médicos sem Fronteiras recebe o Prêmio Nobel da Paz (1999).

*Morre Augusto Pinochet, militar e ex-presidente chileno (2006).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Internacional dos Direitos Humanos – Adotado pela Assembleia Geral da ONU, Dia do Palhaço.

*O turismo foi proibido, o trabalho remoto foi recomendado e as reuniões foram inicialmente restritas a um máximo de 10 pessoas de duas casas, número que posteriormente foi reduzido para cinco (sem contar os menores de 14 anos).

*Assim se encontra a situação na Alemanha, que ontem chegou ao registro diário de 590 óbitos pela Covid-19.

*Aliás, vários líderes regionais já defenderam um “confinamento severo” como o da primavera europeia – com lojas e escolas fechadas – uma opção que também foi proposta pela Leopoldina, a Academia Alemã de Ciências.

Sala

Vip

Grão

& Vida

