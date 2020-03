Matéria publicada em 4 de março de 2020, 13:38 horas

Túnel

Do Tempo

Primeiro voo do dirigível Hindenburg, Alemanha (1936).

O poeta chileno Pablo Neruda é eleito senador (1945).

O filme de animação de longa-metragem Cinderella, de Walt Disney, estreia nos Estados Unidos (1950).

Pablo Picasso doa sua série de quadros inspirada em ‘As Meninas’ ao museu que leva seu nome em Barcelona (1968).

A Ponte Rio-Niterói, com 12,9 km de extensão e vão central de 300 m, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, é inaugurada (1974).

Charlie Chaplin é condecorado pela rainha Isabel II do Reino Unido (1975).

A Food and Drug Administration aprova um exame de sangue para a AIDS, usado desde então para selecionar todas as doações de sangue nos Estados Unidos (1985).

O presidente Ronald Reagan discursa para Nação americana com relação ao escândalo Irã-Contras, admitindo que suas negociações com o Irã tinha se “deteriorado” para um fornecimento de armas (1987).

O Ônibus Espacial: O Atlantis retorna do espaço após cumprir a missão STS-36 (1990).

Quatro terroristas são condenados por explodir uma bomba no World Trade Center, em New York, matando seis pessoas e ferindo mais de mil (1994).

O presidente americano Bill Clinton barra a liberação de verbas federais para a pesquisa da clonagem humana (1997).

Direitos dos homossexuais pelo mundo: A Suprema Corte dos Estados Unidos declara que as leis federais que proíbem o assédio sexual no trabalho também se aplicam quando as duas partes são do mesmo sexo (1998).

É lançado no Japão, o console de videogame Playstation 2 (2000).

No sul das Filipinas, uma bomba escondida em uma mochila explode e mata 21 pessoas no aeroporto da cidade de Davao (2003).

Última tentativa de contato com a Pioneer 10 pela Deep Space network. Nenhuma resposta é recebida (2006).

Zig – Zag

Hoje: Dia Mundial da Oração.

*A loja Mollica, do Jardim Amália, completando hoje 29 anos de sua inauguração.

Vale lembrar, que para a concorrida noite de inauguração, onde esteve reunido o ‘creme de la creme’ da região, contou de mestre de cerimônia, o saudoso ator, Walmor Chagas.

O Mollica Show Room, se tornou referência pela majestade de seu espaço, e da qualidade de seus móveis, que nos dias atuais, mantém a tradição, aliada com a modernidade, além dos diversificados itens em louças, complementos de decoração, e também cama, mesa e banho.

Outra lembrança emocionante: pouco tempo depois, o local, servia para a gravação de meu programa ‘Sala de Visitas’ exibido pela TV Sul Fluminense.

Vale lembrar que foi o primeiro programa com foco social e cultural, da emissora.

Ao meu lado apresentando, as encantadoras Flávia Bianco e Cláudia Bianco.

Convidado para apresentar com seu grupo de dança, o professor Humberto Amaral, gravou para meu programa três números musicais.

Detalhe: ao ar livre, nas escadarias do Mollica.

A música mais marcante, e que emocionou ao imenso publico que assistiu a gravação (parou se o trânsito) foi New York, New York.

Entre as experts dançarinas se incluíam Ana Paula Delgado e Kátia Periquito. Bons tempos.

O saudoso empresário Ludovico Leonardo Mollica, não conteve e deixou cair algumas lágrimas.

Quero parabenizar aos empresários Vera Mollica e Leonardo Mollica, pelo importante empreendimento para a cidade e região.

Sala Vip

* A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, de Volta Redonda, preparou uma programação especial dentro deste mês que se comemora dia 8 de Março, o ‘Dia Internacional da Mulher’.

* Terá de protagonista Renata Moraes Vichi, que realizará uma palestra dia 12 de março, às 19h30m, na sede da C.D.L.

* Os convites limitados encontram-se à venda na importante entidade.

* Aniversariantes do dia: O médico Alexandre Meirelles; Ernesto Carboni; Mariela Monegro Galay; Dilene Jordão; Suellen de Freitas Sathler; Larissa Lima.

* A coluna continua publicando mais algumas fotos da mais recente edição do Carná Folia, realizado nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista.

* A Arena Kartódromo Internacional de Volta Redonda, é uma ótima alternativa para quem deseja se ‘candidatar’ ser piloto por algumas horas.

* Aliás, o local é um importante atrativo turístico, pois tem polarizado a vinda de muitas pessoas das cidades vizinhas.

* Sem falar também nos atrativos gastronômicos, do Vitória Restaurante e Choperia.