A médica Christiane Roma, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 14 de junho de 2021, 20:30 horas

Túnel

Do Tempo

*O Acre é elevado à categoria de Estado (1962).

*Entra no ar, em São Paulo a TV Cultura (1969).

*Graves enfrentamentos no Chile entre partidários do presidente Salvador Allende e seus adversários (1973).

*Casa-se o Rei Hussein da Jordânia (Hussein ibn Talal) com Lisa Halaby, de 26 anos (1978).

*EUA e URSS firmam em Viena o Tratado SALT II, que limita a fabricação de armas estratégicas (1979).

*A Colômbia sofre grandes inundações, deixando um grande número de mortos, feridos e desaparecidos (1984).

*Cria-se uma nova moeda na Argentina, o Austral (1985).

*Morre James Hunt, inglês, piloto de Fórmula 1 (1993).

*Israel e Vaticano estabelecem relações diplomáticas (1994).

*Atentado em Manchester, na Inglaterra, deixa mais de 200 feridos (1996).

*Morre Ella Fitzgerald, cantora norte-americana de jazz (1996).

*O Congresso dos Estados Unidos emite uma resolução reconhecendo que o telefone não foi inventado por Alexander Graham Bell, mas sim por Antonio Meucci (2002).

Zig – Zag

*Liderada pelo Sicomércio-VR, edição do dia 21 de junho irá abordar o varejo no município.

*Serão discutidas oportunidades de melhorias nos negócios e oferecidas mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários

*A iniciativa é parte do projeto Rio de Mãos Dadas, série de ações que visa retomar a confiança da população fluminense e ajudar a superar o difícil 2020.

*A jornada de relacionamento Rio de Mãos Dadas pelo Interior, é promovida pelos sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio.

*Liderada pelo Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR), esta primeira edição no município terá como tema o setor de Varejo e irá oferecer palestra e mentorias individualizadas para pequenos e médios empresários.

*Para inscrições, o endereço é https://www.rdmdpelointerior.com.br/varejo-voltaredonda

*A iniciativa teve início em março, em Petrópolis, e também já teve edições em Teresópolis, Nova Friburgo, Cabo Frio, Três Rios e Itaperuna.

*Outras 20 regiões do estado recebem o projeto, inicialmente em plataforma digital.

*Serão abordados os setores do Varejo, Gastronomia, Turismo, entre outros.

Novos

Advogados

*Ainda bem comentada a cerimônia realizada mês passado, que serviu para a entrega das carteiras aos novos advogados.

*A mesa diretora da OAB Volta Redonda, na cerimônia de oficialização foi composta pelo: Presidente – Rodrygo Vidal Gomes Monteiro/ Diretora Secretária Adjunta – Helenice Barbosa Matheus/ Diretor Tesoureiro – Frederico Guilherme Melo Jácomo Gurgel/ Diretor Secretário Geral – Bruno Silva de Oliveira/ Vice Presidente – Cezar Macedo Gonçalves.

*Os novos advogados são: Cristiane Oliveira Rodrigues, Delano Santos Furtado, Gabriela de Souza Romaneli, Juliana Bicalho Campos, Lívia Caroline, Lycurgo Ribeira e Eduardo Torres de Almeida.

Memória

Curta

*Que uma enorme quantidade de pessoas não apareceram para tomar a segunda dose da vacina é certo.

*O motivo alegado é o esquecimento.

*Somente no Rio de Janeiro, em torno de 79 mil pessoas não complementaram a vacinação anti Covid-19.

Prato

Feito

*A partir de ontem o botijão de gás teve aumento, na faixa de 5,6%.

*Isto significa que do cachorro quente, aos ‘hamburgers’ passando pelo prato feito chegando ao serviço à La carte, terão aumento.

Sala

Vip

*O casal Marcelo Mezzabarba Carvalho e a médica Gabriele Vilela Carvalho comemoraram sábado em família, o aniversário de número um do filho Gabriel.

*A médica Christiane Roma, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Os primeiros abraços e beijos foram de seu amado, o cirurgião plástico Waldir Roma e do filho Rafael e de seus pais, o engenheiro Celso Braga e Marísia Braga, além das inúmeras homenagens à distância dos amigos e clientela.

*Outras queridas aniversariantes do dia: Maria Seiko Hayashi; Jane Chiessi Zandonadi; Mônica David; Sebastiana Pollastri; Ecila Franco; Gessiane Valerio; Vanessa Perota Guimarães Tartari; Francisnéia Chaves de Carvalho; Lutty radialista; Regina Rodrigues; Mônica Davi; Marise Oliveira.