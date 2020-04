A médica dermatologista, Dra. Roberta Loureiro, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 07:10 horas

Túnel do Tempo

*Albert Hofmann, cientista químico descobre a dietilamida do ácido lisérgico (1943).

*Início da Batalha de Berlim (1945).

*Bernard Baruch chama de Guerra Fria para indicar as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética (1947).

*Último comício das “diretas Já”, aconteceu em São Paulo – SP, no Vale do Anhangabaú, a maior manifestação pública da história do Brasil – 1. 500. 000 pessoas (1984).

*A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton chega ao Brasil para a 1ª Conferência Anual de Alto Nível da Parceria para Governo Aberto com a presidente Dilma Rousseff (2012).

*Paulo Freire é declarado patrono da educação brasileira (2012).

Zig-Zag

*Hoje: Dia Mundial da Voz.

*Cansaço, rouquidão, ardor ou dor ao falar, mudanças de tom ou outras alterações podem ser sintomas de problemas na voz e esconder, muitas vezes, doenças mais graves.

*O alerta é da coordenadora do serviço de Fonoaudiologia da Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, em Volta Redonda, Christianne Schwan, para lembrar o Dia Mundial da Voz, comemorado hoje.

*A campanha, iniciada no Brasil em 1999, passou a ter expressão internacional quatro anos depois, com eventos organizados nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

*O objetivo é promover a conscientização da população sobre a importância da voz humana para a promoção da saúde.

*A identificação de sinais e sintomas favorece o diagnóstico precoce de doenças, como o câncer de laringe, que podem comprometer a qualidade de vida.

*Em Volta Redonda, o serviço de fonoaudiologia é oferecido na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Nossa Senhora das Graças.

*Segundo Christianne, os pacientes da policlínica são encaminhados por médicos otorrinolaringologistas, pediatras e neurologistas, e pelas unidades da Atenção Básica, quando é uma indicação da escola.

*Para iniciarem o tratamento, os pacientes passam por triagem com fonoaudiólogo na policlínica.

*Ela alertou que o tratamento fonoaudiológico é de médio a longo prazo.

*“O paciente fica em terapia de três a 12 meses, com uma sessão semanal, de acordo com o protocolo de atendimento e a patologia. Conforme vão sendo dadas altas abre-se novas vagas”, explicou.

*O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, explica que a fonoaudiologia ajuda nas funções relacionadas à audição, equilíbrio da fala, da voz e da respiração.

*Vale ressaltar que devido a pandemia estes serviços estão suspensos.

*Fez um ano ontem, o incêndio que destruiu, grande parte das estruturas da catedral Notre-Dame, em Paris, deixando o mundo triste.

*A igreja uma das maiores relíquias, Patrimônio da Humanidade (visitada por 13 milhões de turistas anualmente).

*Levou 180 anos para ser construída.

*Felizmente não houve vítimas.

*Passado este tempo o ritmo das obras de reconstrução da catedral, tem previsão de cinco anos para sua conclusão.

Live

*Hoje, às 15h50, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), por meio da CDL Jovem, vai promover uma live especial com o CEO e fundador da Chilli Beans, Caito Maia.

*A marca é uma das maiores no setor de óculos e acessórios da América Latina.

*O bate-papo vai ser pelo instagram @cdlvoltaredonda para falar sobre a importância do marketing digital no cenário atual.

*Uma boa oportunidade para capacitação de graça pela internet nesse momento em que as empresas estão se reinventando por conta da pandemia do novo coronavírus.

Sala Vip

*A médica dermatologista, Dra. Roberta Loureiro, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de seu amado, o empresário Paulo Villarejo, de seus pais, o empresário Ronaldo Loureiro e da designer de jóias, Márcia Loureiro.

*Os outros queridos integrantes da família, como a irmã Priscila Loureiro e o cunhado, Paulo Victor, além, claro, dos avós, o empresário Sérgio Loureiro e Alvani Goulart Loureiro, dos tios, sobrinhos e primos, e de muitos amigos, cumprimentarão de outras maneiras, em função da pandemia, obrigando a ausência social.

