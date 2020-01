A nova crise iraniana e suas consequências

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 13:23 horas

Assassinato de general iraniano por drone americano provoca especulações bizarras na internet

Minha vizinha anda com medo da Terceira Guerra Mundial. E veio me perguntar se corremos o risco de sermos atingido por algum míssil lá em Pinheiral. Tudo por causa das bobagens que andam circulando pela internet depois do assassinato do general iraniano Qasem Soleimani no dia 3 de janeiro. Meu pai, que vivenciou a Segunda Guerra Mundial, costumava dizer que “em tempo de guerra, mentira é como terra”. E naquele tempo não tinha o WhatsApp e outras redes sociais para espalharem boatos e fantasias criadas pelas mentes mal informadas. Tentei explicar para minha vizinha que nem os mísseis Hellfire americanos nem os petardos da Guarda Revolucionária Iraniana têm autonomia para atingir Pinheiral se forem disparados lá do Oriente Médio.

A ideia de uma nova guerra mundial, “a terceira e última”, vem dos tempos da Guerra Fria. Quando Estados Unidos e União Soviética acumularam um arsenal de armas termonucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. Isso aconteceu no período que vai de 1950 até o governo Ronald Reagan nos anos de 1980. Os tempos mudaram. Hoje em dia a ameaça de um novo conflito mundial ficou muito distante. O futurólogo israelense Yuval Harari acha que a guerra se tornou obsoleta. Ela prejudica a economia e os negócios de potências como a China e não traz vantagem nenhuma para os países envolvidos.

É por isso que hoje em dia as atividades bélicas estão reduzidas a conflitos regionais, guerras civis dentro de países e ataques terroristas. Que podem ser do tipo terrorismo de grupos radicais e o terrorismo de estado. Vejamos o caso da atual crise Estados Unidos-Irã. Donald Trump, o presidente americano que ordenou a morte do general iraniano, enfrenta sérios problemas em seu próprio país.

Recentemente o Congresso dos Estados Unidos aprovou um processo de impeachment contra Trump. Devido a suas relações com governos estrangeiros, como o da Ucrânia. O processo ainda precisa ser aprovado pelo senado, onde o Partido Republicano de Trump tem maioria. Mas, mesmo que o impeachment de Trump seja bloqueado pelo senado, ele vai prejudicar muito os planos do presidente de se reeleger para um novo mandato no final do ano. Sempre que um presidente americano enfrenta problemas domésticos ele tenta criar uma ameaça externa. Uma crise capaz de desviar a atenção da mídia e dos eleitores.

Daí o ataque contra o comboio do general iraniano no aeroporto de Bagdá. Qasem Soleimani foi aliado dos Estados Unidos durante a luta contra o Estado Islâmico. Mas, era acusado por Trump de planejar ataques contra “alvos americanos”. Uma situação semelhante aconteceu em 1986, quando o então presidente Ronald Reagan ordenou um ataque contra a Líbia do coronel Muamar Kadafi. O ataque seria uma represália contra um ataque terrorista a uma discoteca frequentada por militares americanos em Berlim. Em 1986 não existiam aeronaves de controle remoto e dezenas de aviões tripulados participaram do bombardeio.

Kadafi alegou que o ataque tinha causado a morte de sua filha adotiva. E jurou vingança contra os Estados Unidos. A vingança veio em dezembro de 1988, quando terroristas líbios explodiram um Boeing 747 da empresa americana Pan American sobre Lockerbie na Escócia. Matando 270 pessoas. Foi o início do isolamento e do enfraquecimento da ditadura Kadafi. Dificilmente o Irã dos aiatolás vai repetir o mesmo erro. E mesmo no caso de um ataque terrorista iraniano as opções americanas são muito limitadas. Uma invasão do Irã e uma guerra em grande escala provocariam centenas de mortes americanas. E Trump sabe que suas chances de reeleição cairiam para zero ante a visão de militares americanos retornando para casa dentro de sacos plásticos.