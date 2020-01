A oficial de Justiça Sandra Pimentel é uma das aniversariantes do dia

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 08:45 horas

Túnel Do Tempo

* Decretada a separação entre Igreja e Estado no Brasil (1890).

* Primeira ligação de telefone transatlântica, entre New York e Londres (1927).

* Segunda Guerra Mundial: Brasil rompe relações diplomáticas com os países do Eixo (1942).

* Os Estados Unidos reconheceram o governo de Fidel Castro em Cuba, cinco dias após a tomada de Havana por um grupo de revolucionários (1959).

* A OPEP concorda em elevar as taxas do petróleo em 10% (1975).

* Indira Gandhi vence eleições legislativas na Índia (1980).

* Akihito torna-se Imperador do Japão e termina o Período Showa (1989).

* Na Grã-Bretanha, um Boeing 737-400 da British Midland Airways despenca-se na auto estrada M1, provocando 44 mortos (1989).

* A Torre inclinada de Pisa é fechada para o público devido a preocupações com segurança (1990).

* Início do processo de impeachment do presidente americano Bill Clinton (1998).

* Evo Morales, presidente da Bolívia reúne-se em Bruxelas com o Comissário para a Política Externa e de Segurança Comum da União Europeia, Javier Solana, que pediu a Morales “segurança jurídica” para os investimentos europeus no país sul-americano (2006).

* Publicação da primeira tira de banda desenhada de Tarzan, por Hal Foster, pelo Metropolitan Newspaper Syndicate, baseada na personagem de Edgar Rice Burroughs (1929).

* O personagem de ficção científica Flash Gordon, de Alex Raymond, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos, em tiras de jornal (1934).

* Estreia o telejornal local SPTV, da TV Globo (1983).

* Teve início no Rio de Janeiro o primeiro festival de música Hollywood Rock. Participaram da edição Lulu Santos e Marina Lima, além de seis bandas estrangeiras e quatro brasileiras (1988).

* Morre Hirohito, Imperador do Japão, aos 87 anos, que conduziu o Japão durante a Segunda Guerra Mundial e foi o último monarca de seu país a ser reconhecido como uma divindade (1989).

* Iniciam-se as transmissões regulares da RTP África (1998).

Zig – Zag

* Para este próximo Carná Folia, que realizarei dia 15 de fevereiro (Sábado) nos elegantes salões do tradicional Hotel Bela Vista, estarei premiando a três categorias: Luxo (masculino), Luxo (feminino) e Originalidade. Basta se inscrever e participar.

*Você já sonhou que seu parceiro estava com outra e ficou com ciúme?

* Pois saiba que isso pode desencadear problemas reais no relacionamento.

*Segundo pesquisadores do Reino Unido e dos Estados Unidos, o conteúdo do sonho pode afetar a forma como agimos quando acordamos.

*Os dados são da publicação Social, Psychological and Personality Science e foram divulgados pelo jornal Daily Mail.

*Os pesquisadores pediram que 61 homens e mulheres, todos em um relacionamento amoroso, anotassem detalhes de seus sonhos assim que acordassem.

*Todos preencheram questionários sobre personalidade e detalhes do dia a dia, incluindo quanto tempo passavam com seus companheiros, brigavam com eles ou tinham momentos amorosos.

*Ao analisar o conteúdo de 842 sonhos, constatou-se que 87% dos voluntários contaram com a presença da cara-metade pelo menos uma vez na história.

*Quando sentiam ciúme, acabavam tendo mais discussões e problemas no relacionamento no dia seguinte.

* Sonhos com conflitos conjugais também previram maiores dificuldades.

*Quando o assunto era infidelidade, havia queda no amor e intimidade.

* Por outro lado, momentos carinhosos na fantasia foram sucedidos por bons momentos na vida amorosa.

Sala Vip

