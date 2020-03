Matéria publicada em 18 de março de 2020, 06:30 horas

Túnel

Do Tempo

*É fundada a Ordem DeMolay nos Estados Unidos (1919).

*O México nacionaliza todas as propriedades de companhias de petróleo estrangeiras dentro de seu território (1938).

*Segunda Guerra Mundial: Forças do Eixo – Adolf Hitler e Benito Mussolini se reúnem em Passo do Brennero nos Alpes e concordam em formar uma aliança contra a França e o Reino Unido (1940).

*Segunda Guerra Mundial: 1 250 bombardeiros dos Estados Unidos atacam Berlim (1945).

*A França reconhece a independência da Argélia (1962).

*O cosmonauta soviético Aleksei Leonov, deixa a nave espacial Voskhod 2 por 12 minutos e torna-se a primeira pessoa a caminhar no espaço (1965).

*No Egito, uma múmia de 4 400 anos é encontrada na pirâmide de Quéops (1989).

*Em São Paulo é inaugurado o Memorial da América Latina, um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer com o conceito e o projeto cultural desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro (1989).

*O tubo que conduzia alimentos para Terri Schiavo é removido por solicitação de seu marido, provocando um debate mundial com relação à eutanásia (2005).

*A sonda Messenger chegou à órbita de Mercúrio (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia Nacional da Imigração Judaica e Dia do DeMolay.

*Maria Mercês de Carvalho, há três anos, vem proporcionando opções para as realizações de festas, de formaturas, casamentos, 15 anos, festas infantis, eventos corporativos e confraternizações, em seu Arena Hall, no bairro Santo Agostinho.

*O espaço está oferecendo buffet com gastronomia diferenciada e cozinha internacional.

*Decoração completa e personalizada para atender os eventos com sucesso.

*Informações mais detalhadas: (24) 99829-8787.

Único

Turno

*A partir de hoje, os shoppings centers do Rio de Janeiro e São Paulo, começam a funcionar em turno reduzido.

*As praças de alimentação também acompanham redução, de pelo menos trinta por cento de clientes, para evitar as aglomerações.

Sala

Vip

*Os agentes de viagens Patrícia Leal e Carlos Alberto Pedroso oficializaram sua união com as bênçãos de seus filhos.

*O médico pneumologista e clínico geral, Dr. Gilmar Alves Zonzin, membro e ex-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, do Estado do Rio de Janeiro e Chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Santa Maria em Barra Mansa, estará hoje participando do Sabatina RBP tirando todas as dúvida sobre o coronavírus, desde a forma de prevenção até o impacto que deve ter em Barra do Piraí e nossa região.

*Aniversariantes do dia: Raquel Almeida; Edson Quinto; Fátima Matos Magalhães; Jacqueline Monlevad; Gisele Alves; Sandra Periquito; Fernandes Marcos; Marta Soares; o músico José Nelson Santiago; Lidiane Ramos; Sérgio Santiago; Herve Korahi.

*A União Europeia propõe fechar as fronteiras do bloco.

*A iniciativa irá contribuir para a redução do corona vírus.