A promoter Ana Paula Delgado, despertando neste sábado com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 07:30 horas

Túnel

Do Tempo

*Foi criada no Brasil a Carteira de Trabalho pelo governo de Getúlio Vargas (1932).

*O Xá Reza Pahlavi formalmente pede à comunidade internacional para chamar a Pérsia por seu nome original, Irã, que significa ‘Terra dos Arianos’ (1935).

*África do Sul anula a Lei de Segregação racial (1952).

*É fechada Alcatraz, uma prisão federal em uma ilha na Baía de San Francisco (1963).

*O criador de histórias em quadrinhos Maurício de Sousa cria a personagem Mônica (1963).

*Em Copenhague, Dinamarca, Gigliola Cinquetti vence o nono Festival Eurovisão da Canção, para a Itália cantando “Non ho l’età” (1964).

*Martin Luther King lidera 3.200 pessoas no início da terceira e finalmente bem-sucedida marcha pelos direitos civis de Selma até Montgomery, Alabama (1965).

*O Presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter anuncia um boicote estado-unidense aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou como forma de protesto à Invasão Soviética do Afeganistão (1980).

*O filme “A Lista de Schindler” de Steven Spielberg recebe sete estatuetas do Oscar (1994).

*Sam Nojoma, Presidente da Namíbia desde 1990, é sucedido por Hifikepunye Pohamba (2005).

*O Twitter é criado por Jack Dorsey, que logo se tornou famoso em todo o mundo (2006).

Zig–Zag

*Neste sábado é Dia Nacional da Terra, Dia Mundial da Poesia; Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Universal do Teatro; Dia Mundial do Sono (OMS); Dia Mundial da Infância (Unicef); Dia Internacional Contra a Discriminação Racial e Dia Mundial das Flores (ambas comemoradas pela ONU).

*Fazendo seis anos que foi inaugurado em Volta Redonda o primeiro Centro de Atendimento as Pessoas Portadoras do Mal de Alzheimer da América do Sul.

*Trata-se de um sonho do dentista Jorge Pantaleão, integrante do Lions Club de Volta Redonda e que foi construído pela Prefeitura Municipal do Volta Redonda.

*Jorge Pantaleão é um dos gestores administrativos do Centro Dia que fica próximo ao Estádio Municipal.

Nas Redes

*A dupla Julinho Marassi & Gutemberg estará ao vivo neste sábado, a partir das 21h, em duas redes sociais com o objetivo de levar entretenimento para as famílias em casa.

*A quarentena de contenção da pandemia do coronavírus fechou muitos bares e casas de shows, mas os músicos Julinho Marassi e Gutemberg vão aproveitar as redes sociais para fazerem um show.

*Oportunidade para animar a noite das famílias que estão em casa.

*Julinho destacou que o momento não é de desespero, mas de atitudes para conter a proliferação do vírus e ficar em casa é uma das principais, além de lavar as mãos e ter todos os cuidados recomendados constantemente por profissionais da saúde.

*Facebook: https://www.facebook.com/julinhomarassiegutemberg e também pelo Instagram: @julinhomarassiegutemberg

Sem Toques

*Abraçar, beijar, aperto de mão, por enquanto, não sendo recomendados.

*Tudo isso irá passar e se Deus quiser, os hábitos de amor pleno, carinho, afeto, estarão de volta.

*É apenas uma questão de tempo.

Sala Vip

*O empresário Josemo Corrêa de Mello, leia-se Bramil, sendo solidário, nesta campanha contra o corona vírus.

*Fez a doação de mil máscaras cirúrgicas e mil pares de luvas para a UPA da cidade de Três Rios.

*Exemplos a serem seguidos pela livre iniciativa. Parabéns!

*A promoter Ana Paula Delgado, despertando neste sábado com sua mais nova idade.

*Outros queridos aniversariantes deste sábado: a dentista Sandra Pacheco Moraes; o médico Evandro Moraes e Silva; Márcio Alexandre Almeida; o cirurgião plástico Ozório Carvalho; Roxane Franck de Almeida; a fotógrafa Janine de Melo; Néia Berbet; Rafael Mendes; Monique Mautoni Menezes; Simone Duarte Liporaci; Ana Paula Alves Isabel; Ivani Helena Zambroni Neves; Adrielia Luz; Fábio Carneiro; Denise Duprat Vilela; Mônica Valim; Paula Cassila.

*Aniversariantes deste domingo: a advogada Silvana Lobo; Alessandra Saviolo; Paulo Roberto Silveira; Marcus Sobreira; Victor Manuel Rodrigues Gutierrez; Camila Cotta; Ana Paula Garcia; Rayhara Souza; Guilherme Da Matta; Marcus Campanharo; Fábio Silva; Daniel Artherion; Gustavo Biro; Graziele Rodrigo; Alessandra Saviolo; Daniella Torres.

*Depois de dezenove anos, bastante dedicados ao exercício da presidência da OAB de Volta Redonda, o advogado Alex Martins, renunciou sexta-feira ao posto.