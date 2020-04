A psicóloga Ilza Pricken Brandão, despertando hoje com sua mais nova idade.

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 07:25 horas

Túnel do Tempo

*Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos sofre atentado cometido por John Wilkes Booth (1865).

*Marie Curie e seu marido Pierre Curie isolam o elemento radioativo radium (1902).

*Harry Plotz descobre a vacina contra febre tifóide (1903).

*É fundado o Santos Futebol Clube (1912).

*Segunda Guerra Mundial: tropas francesas e inglesas desembarcam na Noruega (1940).

*Os primeiros judeus transportados de Atenas chegam a Auschwitz (1944).

*Segunda Guerra Mundial: ofensiva final de primavera, na qual a Força Expedicionária Brasileira tomou Montese e Collecchio (1945).

*Primeira transmissão de televisão ao vivo da União Soviética (1961).

*Georges Pompidou torna-se Presidente da França (1962).

*Gnassingbé Eyadéma torna-se Presidente do Togo depois de um golpe de estado (1967).

*O Presidente norte-americano Richard Nixon termina o embargo contra a China (1971).

*O então diretor do FBI, Patrick Gray, renuncia depois de admitir que destruiu provas do escândalo Watergate (1973).

*Morre Zuzu Angel, estilista brasileira, assassinada em acidente forjado pelos órgãos de repressão da ditadura militar (1976).

*Alan Garcia vence as eleições no Peru (1985).

*99% do genoma humano foi sequenciado pelo Projeto do Genoma Humano (com uma precisão de 99,99%) (2003).

*O vulcão islandês Eyjafjallajökull entra em erupção, causando graves transtornos ao transporte aéreo europeu (2010).

Zig-Zag

*Hoje: Dia do Técnico em Serviço de Saúde, Dia Mundial do Café, Dia Pan-Americano.

*Nesses tempos de pandemia, o jornalista Fernando de Barros, diretor e apresentador da rádio FBWEB, abriu as portas da emissora web para micros e pequenos comerciantes.

*Quem desejar anunciar, gratuitamente, seu produto, basta encaminhar o áudio (em formato mp3) para o e-mail fernandodebarros@gmail.com com um número de telefone para contato.

*Por falar no Fernando, seu programa vai ao ar, de segunda a sexta, das 9h ao meio dia.

*A emissora pode ser acessada em www.radiofbweb.com.br.

Rede de Intrigas

*Acredite se quiser. Já em abril de 2013 as redes sociais, estavam provocando um aumento de 80% nas separações de casais.

*A revelação na época foi feita, através de um artigo publicado no The Wall Street Journal, por advogados especializados em divórcio nos EUA.

*Oitenta por cento dos casos eram decorrentes de problemas que começaram online, que incluíam trocas de e-mails, mensagens de texto e contatos frequentes via Facebook.

*O mesmo, na época, vinha acontecendo na França, onde cinquenta por cento, também tiveram de pivô as redes sociais.

*De lá para cá, com essa ‘febre’ mundial das pessoas estarem conectadas, imagine, o ‘estrago’ nas ditas relações amorosas estáveis, sem dúvida devem ter disparado.

Primeira

*Infelizmente, nas estatísticas, Volta Redonda, está sendo classificada a primeira colocada na quantidade de pacientes infectados pelo novo coronavírus, em todo o Estado do Rio de Janeiro e sexta posição no ‘ranking’ Brasil.

*Ontem à tarde chegava à marca de 112 casos positivos.

*Com sete óbitos pela doença.

*E ainda tem gente duvidando.

Sala Vip

*A psicóloga Ilza Pricken Brandão, despertando hoje com sua mais nova idade.

*Ganha os primeiros abraços de seu bem amado, Dásio Brandão e das filhas Isabel e Luisa.

*Outros queridos aniversariantes: A médica Midore Matsuda; Ecy Cardoso Romão; Dharcly Bruno; Betina Ávila Fest; Cida Fagundes; Ana Baesso; Pires Isau; Fernando Menezes; Robin Van Persi; Myriam Barbosa Barreto; Francinne Guimarães; Ana Clara Andrade; Deise Do Amaral.

*A pandemia do novo coronavírus, está fazendo com que os comerciantes, empresários e as pessoas se reinventem.

*O serviço ‘delivery’ tem sido a saída para se efetuar vendas, seja principalmente pelos restaurantes, boutiques e até mesmo lojas de móveis.

*As tele consultas também passaram a servir para os médicos atenderem seus pacientes.

*Sem falar também nas ‘lives’ de muitos cantores e músicos.

*Além de muitas pessoas que estão interagindo através do Skype, realizando encontros à distância.

*A exemplo do ocorrido na Itália, as varandas dos apartamentos dos condomínios também passaram a serem palcos para apresentações e contam com a participação dos vizinhos.

*Enfim, fica a torcida para que este momento tão terrível da epidemia passe o mais rápido possível.

*E que os encontros retornem aos dias normais, com muitos abraços e beijos, e tudo volte a ser como era antes.

*À volta aos restaurantes, teatros, shoppings. Vamos todos entrar na contagem regressiva.