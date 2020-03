A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para continuar em casa.

Matéria publicada em 28 de março de 2020, 07:25 horas

Luz no Túnel

*Republicando nota da Microsoft News: “O Brasil anunciou na quarta-feira que irá autorizar o uso do medicamento Cloroquina para tratamento de casos graves de covid-19 e o mesmo já tinha acontecido em países africanos”.

*Esta semana foi anunciado o lançamento de um grande ensaio clínico para testar quatro tratamentos experimentais contra o coronavírus em vários países europeus.

*O ensaio Discovery deverá incluir 3.200 pacientes europeus em França, na Bélgica, nos Países Baixos, no Luxemburgo, no Reino Unido, na Alemanha e em Espanha, podendo chegar a outros países.

Zig–Zag

*O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro participou quarta-feira, da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) de forma remota e, pela primeira, vez registrou seus votos através de videoconferência.

*Foram votadas propostas do governo do estado e de parlamentares para minimizar os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus.

*Essa foi a maneira encontrada para que os deputados que integram o grupo de risco possam participar sem descumprir as regras de isolamento social indicadas, enquanto durar a pandemia.

*Vale ressaltar que as sessões deliberativas no plenário estão mantidas bem como o atendimento nos gabinetes.

*Já as audiências públicas e reuniões de comissões e frentes parlamentares, visitas guiadas no Palácio Tiradentes e atendimento público na biblioteca da Alerj estão suspensas.

*Foram analisados projetos de lei sobre linha de crédito emergencial para empresas fluminenses; regulamentação de cobrança de ICMS de operações eletrônicas; implementação de plataforma de educação à distância para rede estadual de ensino; disponibilização de álcool 70% em gel nas estações de transporte como trens, metrô e barcas; Higienização diária dos veículos pelas empresas de transporte público; autorização para que o governo adote regime de trabalho remoto para terceirizados de instituições públicas; programas de apoio às populações vulneráveis e revogação de normas para adequar a legislação tributária estadual.

Sala Vip

*A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para continuar em casa.